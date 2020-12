«Ich werde die vielen Kontakte vermissen»: SVP-Grossrätin verabschiedet sich nach fast 20 Jahren

In dieser Funktion konnte sie ihren letzten grossen Erfolg im Kantonsparlament feiern: Am 8. Dezember genehmigte der Grosse Rat 9,3 Millionen Franken für die Wiederbewaldung von Schadenflächen. In dem Bereich wird Vreni Friker in den nächsten anderthalb Jahren noch stark gefordert sein. Sie ist OK-Präsidentin des Jubiläums «100 Jahre WaldAargau»: Im August 2022 sollen 10'000 Besucher an den Festivitäten teilnehmen. Es wird etwa einen Holzerwettkampf geben (in Unterentfelden). Und 200 Schulklassen werden zu Waldtagen empfangen.

«Ich habe auch eine soziale Ader»

Vreni Friker sagt: «Ich fühle mich wohl in der SVP.» Sie gehöre sicher nicht der Stahlhelm-Fraktion an. «Ich habe auch eine soziale Ader.» Besonders stolz ist sie darauf, dass es ihr zweimal gelungen ist, entscheidend dazu beizutragen, dass die Beiträge an die Dargebotene Hand nicht, wie von den zuständigen Regierungsrätinnen (Hochuli und Roth) beantragt, gekürzt worden sind. «Dafür habe ich stark gearbeitet. Das hat dann aber auch sehr viel Echo ausgelöst», sagt Friker. Und es zeige, wie wichtig die überparteiliche Arbeit sei.