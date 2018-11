Standen Sie auch schon auf dem Bahnperron und fragten sich, wohin der Mann nebenan wohl verreist? Ober hätten Sie gerne gewusst, was die Pendlerin nebenan wohl arbeitet? Oder was die Grosseltern mit ihren beiden Enkeln im Schilde führen? Die AZ spricht in Bahnhöfen und an Bushaltestellen Leute an und lässt sie ihre Geschichten erzählen.