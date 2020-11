«Ich habe auf diesen Tag gewartet»: So lief der Black Friday in Aarau ab

Es ist die Gelegenheit, einen Monat vor Weihnachten beim Geschenkkauf Geld zu sparen oder sich selber einen vergünstigten Wunsch zu erfüllen. Überall vor und in den Schaufenstern der Läden in der Igelweid versprechen schwarze Plakate mit grossen Zahlen oder farbige Ballons gute Deals.

Am heutigen Black Friday musste sie nur noch in die Läden hinein und die Ware kaufen. «Deshalb bin ich jetzt bereits durch», sagt sie zufrieden. Und:

Im ganzen Kanton wurden zusätzliche Patrouillen gestellt. Die Polizisten sollen die Menschen an den nötigen Abstand erinnern. Grund dazu gibt es in Aarau zumindest am Vormittag jedoch keinen.

Draussen auf der Gasse rollt ein Mann einen Fernseher gefühlt so gross wie ein Einzelbett vor sich her. Am Morgen legten die vielen Onlineshopper die Webseite von Interdiscount lahm. Im Aarauer XXL-Shop ging es zur selben Zeit eher ruhig zu und her, kurz vor Mittag stand niemand an den beiden Kassen.

Viele Läden machten dieses Jahr aus dem Black Friday gar eine black week: Die Angebote und Rabatte erstrecken sich teilweise auf das ganze Wochenende, wenn nicht sogar auf die ganze Woche. In Aarau fand gestern zudem das Night Shopping statt: Bis 22 Uhr konnten die Schnäppchenjäger durch die Aarauer Läden streifen.

Die Besucher seien zwar gut verteilt, trotzdem sei der Ansturm grösser als es auf den Gassen scheint, sagt Michela Cataldo aus Wangen bei Olten. Die 53-Jährige arbeitet in einem Aarauer Kaufhaus und nutzt die Zeit vor ihrer Schicht noch, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.