Die in Aarau arbeitende Brigitte Herde (51) ist bekannt als Co-Geschäftsführerin des Ladens Unverpackt. Zuletzt sorgte sie für Gesprächsstoff, weil sie zusammen mit Bekannten in einer «Public Cleaning»-Aktion 2820 Zigaretten-Stummel aufsammelte (AZ vom 20.6.). Jetzt thematisiert sie die Verpflegung am Maienzug: «Mit sehr grosser Verwunderung erfahre ich, dass auch am diesjährigen Bankett keine Vegi-Alternative angeboten wird», schreibt Brigitte Herde, die seit dreieinhalb Jahren vegan lebt.