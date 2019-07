«Ich habe noch Kohle geschaufelt», erinnert sich Hans-Rudolf Dreier. Der Suhrer Lastwagen-Unternehmer, ein Fuhrhalter im klassischen Sinn des Wortes, wird heute Dienstag 90 Jahre alt. Er sei noch «sehr gut zwäg», sagt er. Als Dreier 1951 als 22-Jähriger ins elterliche Transportgeschäft einstieg, hatte dieses neben zwei Pferden und einem Traktor unter anderem einen Leichenwagen und eine Hochzeitskutsche. Aber auch schon zwei Lieferwagen. Heute sind es 275 schwere Lastwagen und 600 Wechselbrücken. Die über 500 Angestellten der Dreier AG erwirtschaften einen Umsatz von ca. 100 Millionen Franken. Das Unternehmen gehört dem CEO Hans-Peter Dreier (59, dem Sohn von Hans-Rudolf) und dessen Cousin Daniel Dreier (64, dem Präsidenten des Nordwestschweizer Schwingerverbandes).

Um 7.30 Uhr klingelt der Wecker

Obwohl schon 90-Jährig, spielt Vater Dreier in der Firma noch immer eine Rolle: primär in seiner Funktion als Ehrenpräsident. Aber er ist, wenn nur noch sehr beschränkt, auch operativ tätig. «Ich beschaffe den Brenn- und Treibstoff für unsere ganze Flotte und für den Heizölhandel», erklärt Dreier. Das Handy klingelt. Eine Frau will Heizöl bestellen. «Ja, das mache er auch noch.» Aber aus der Liegenschaften-Betreuung habe er sich zurückgezogen. Dafür sei er, wenn nötig, Seelsorger und Ombudsmann im Unternehmen. Und Gesprächspartner seines Sohnes, mit dem er ein sehr gutes Verhältnis pflege.

Die Firma Dreier AG hat ihren Hauptsitz mitten in Suhr. Dort ist Hans-Rudolf geboren, dort lebt er noch heute. Die Dreiers besitzen den gesamten Gebäudekomplex zwischen dem McDonald’s und der Bahnhofstrasse. Auch das markante historische Gebäude an der Bernstrasse Ost. Es ist 446 Jahre alt und wird in Begleitung des Denkmalschutzes renoviert.

Hans-Rudolf Dreier hat einen geregelten Tagesablauf. Tagwacht um 7.30 Uhr, dann zwanzig Minuten Heimgymnastik und Haushalt. Später geht er ein erstes Mal ins Büro nach Gränichen. Seine berufliche Karriere begann mit einer KV-Lehre. Dann folgten kürzere Anstellungen in Suhr, Aarau und Schöftland. Dazwischen Sprachaufenthalte am Genfersee und in London. Gerne wäre er nach Afrika, auf eine Firestone-Gummiplantage in in Monrovia (Liberia) gegangen. Doch seine Arbeitskraft wurde zu Hause gebraucht. Sein Vater Adolf, der Firmengründer im Jahr 1905, war bei einem Autounfall gestorben, als Hans-Rudolf zweijährig war.

Eine wichtige Rolle in der Karriere von Hans-Rudolf Dreier spielte der Aargauer Transport-Gewerbeverband (heute Astag), dessen Präsident er von 1958 bis 1985 war. Aus dem Kreis der Astag-Mitglieder entstanden die regionalen fünf Tranportgemeinschaften, deren Kipper-Lastwagen während des Baus der heutigen A1 (ehemals N1) zum Einsatz kamen. Die Firma Dreier war für die Koordination der Kipper-Lastwagen zuständig. Zeitweise waren bis 200 Kipper im Einsatz.