Hunzenschwil «Unschöne Spuren eines Festgelages»: Gemeinde bittet um Hinweise, die zur Täterschaft führen Der Gemeinderat von Hunzenschwil richtet einen Appell an die Bevölkerung – und an die Täterschaft.

Zahlreiche Spaziergänger haben am Sonntagmorgen die unschönen Spuren eines Festgelages bei der Feuerstelle Chläb festgestellt. Bild: zvg

Leere Wodka-Flaschen, halbleere PET-Flaschen mit Süssgetränken, Dosen, Bratwürste, eingeschnitten und bereit, auf den Grill gelegt zu werden, Einkaufstaschen, eingerissene und nicht fertig gegessene Chips-Säcke. Was bei der Feuerstelle Chläb in Hunzenschwil am Sonntagmorgen von zahlreichen Spaziergängerinnen und Spaziergängern gefunden wurde, ist einfach nur wüst; ein richtiggehender Müllberg.

Die Gemeinde spricht in einer Mitteilung von «unschönen Spuren eines Festgelages». Und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Angaben zur Täterschaft machen könne, soll sich bei der Gemeindekanzlei melden unter der Nummer 062 889 03 33 oder per E-Mail an gemeindekanzlei@hunzenschwil.ch. Auch die, noch unbekannten, Verursacher der «Sauerei» spricht der Gemeinderat an. Die Personen werden dazu aufgerufen, sich freiwillig bis diesen Freitag, 17. Februar, zu melden. «Sofern sich die Täter nicht melden und wir die Verursacher nicht ermitteln können, werden wir Anzeige erstatten», wird auf Anfrage bei der Gemeinde ergänzt.