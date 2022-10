Hunzenschwil Hunzenschwil soll einen Waldfriedhof erhalten – die Kosten für die Bestattung richten sich nach dem Umfang des Baums Wer in Hunzenschwil lebte und sich im Wald bestatten lassen wollte, musste bisher auf auswärtige Waldfriedhöfe ausweichen. Mit dem neuen Friedhof- und Bestattungsreglement soll sich das ändern.

Auch Hunzenschwil soll einen Waldfriedhof erhalten. Symbolbild: Bruno Kissling

Ruhe und Frieden. Das ist es, was viele Menschen mit dem Wald verbinden. Warum also nicht die ewige Ruhe in Frieden auch dort verbringen? Oder wie es der Hunzenschwiler Gemeindeammann Urs Wiederkehr ausdrückt: «Die Art der Bestattungen hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten stark verändert. Waren früher durchwegs Erdbestattungen üblich, so sind heute vielfältigere Möglichkeiten gefragt.»

Deshalb wird der Souverän an der Gemeindeversammlung am 18. November über ein neues Friedhof- und Bestattungsreglement abstimmen, das einen Waldfriedhof ermöglicht. Ursprünglich kam die Idee dazu aus der Bevölkerung, sagt Wiederkehr. Und fand bald breite Zustimmung. Auch bei der Ortsbürgergemeinde und beim Kreisförster; dessen Einwilligung ist notwendig, um einen solchen Bestattungsort erstellen zu können.

Einzelne Personen aus Hunzenschwil hätten diese Art der Beisetzung bereits in der Vergangenheit genutzt, sagt der Gemeindeammann weiter. Entweder auf dem privat betriebenen Friedwald in Buchs oder auf dem Waldfriedhof in Lenzburg. Jener in Hunzenschwil soll oberhalb des Forstwerkhofs im Gebiet Obere Ischlag entstehen. «Der Standort im Wald muss sorgfältig ausgesucht werden, er soll nicht mitten im Wald liegen, trotzdem aber ein ruhiger Ort sein», erklärt Wiederkehr die Platzwahl. Ausserdem müssen Parkiermöglichkeiten vorhanden sein. Den gewählten Standort habe auch der Betreiber des Waldfriedhofs in Lenzburg für geeignet befunden.

Keine Blumen, aber ein Baum

Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend dürfen keine Namensbeschriftung und weder Grab- noch Blumenschmuck angebracht werden. «Der Wald muss seinen ursprünglichen Charakter bewahren und darf nicht in eine Parkanlage umgewandelt werden. Die Bewirtschaftung beschränkt sich auf ein Minimum», erläutert Wiederkehr. Die Asche einer verstorbenen Person wird deshalb ohne Urne am Fusse eines Baums im Gebiet des Waldfriedhofs beigesetzt.

Sagen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja zum neuen Reglement und damit zum Waldfriedhof, werden die Bäume im betreffenden Gebiet kartografiert und vermessen. Zu Lebzeiten oder im Todesfall kann dann eine Vereinbarung für einen bestimmten Baum abgeschlossen werden. Die Bäume sind mindestens 30 Jahre geschützt, heisst es im erläuternden Bericht zur Gemeindeversammlung. Fällt ein Baum etwa bei einem Sturm, muss die Gemeinde auf ihre Kosten einen neuen setzen. Apropos: Wie teuer die Bestattung auf dem Waldfriedhof ist, ist nicht genau definiert. Denn, so heisst es im Reglement: Der Preis richtet sich nach dem Umfang des Baumes.