Hunzenschwil Coop will 1,2 Millionen in neue Betriebstankstelle investieren Die bestehende Betriebstankstelle von Coop auf Schafisheimer Boden muss weichen. Die neue soll ennet der Gemeindegrenze auf Hunzenschwiler Gebiet gebaut werden.

Die bestehende Betriebstankstelle (im Bild oberhalb des Kreisels zu sehen) soll abgerissen und auf Hunzenschwiler Boden (links im Bild) neu gebaut werden. Bild: Mathias Förster

Coop baut aus. In Schafisheim und in Hunzenschwil; das grosse Verteilzentrum und dessen Äste liegen auf dem (Grenz-)Gebiet beider Gemeinden. In Schafisheim plant der Detailhändlersriese den ganz grossen Wurf: Eine Erweiterung für 62 Millionen Franken. In Hunzenschwil expandiert Coop auf das frühere Areal der Transportfirma Dreier.

Erneut liegt nun in Hunzenschwil ein Baugesuch auf. Diesmal geht es um - im Vergleich zur Summe, die in Schafisheim investiert wird - die bescheidene Summe von rund 1,2 Millionen Franken. Bauen will Coop dafür eine Betriebstankstelle im «Untere Schoore». Die bestehende Tankstelle liegt auf Schafisheimer Boden und ist dem Ausbau im Weg. Sie wird abgerissen.

Gemäss dem Baugesuch, das noch bis am 2. Oktober auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden kann, soll die Tankstelle vier Betankungsplätze haben. Aus den Zapfsäulen kommen Diesel, Bio-Diesel und AdBlue. Verbaut wird ein Tank mit drei Kammern, das totale Fassungsvermögen beträgt 150'000 Liter. Die Tankstelle soll überdacht werden; das ist schon bei der heutigen so. Ausgeführt wird im Baugesuch auch, dass die Anlage nach der neuen Verordnung für umweltgefährdende Flüssigkeiten gebaut wird und mehrere Sicherheitsmechanismen bestehen, falls Öl oder Benzin auslaufen sollte.