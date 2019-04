Für einmal war auf der Pferderennbahn im Schachen das erwartungsfrohe Winseln von Hunden zu hören. Dies am Nordwestschweizer Jagdhundetag, der alternierend von Revierjagd Solothurn, Jagd Baselland und Jagd Aargau durchgeführt wird. «Ziel des Anlasses ist es, Jungjägerinnen und Jungjägern die Vielfalt der Jagdhunderassen aufzuzeigen», sagte Peter Rösch vom Organisationskomitee des Jagdhundetages und verantwortlich für das Hundewesen bei Jagd Aargau. Rösch war sehr zufrieden mit dem Verlauf des Anlasses, an dem rund 100 Jungjägerinnen und Jungjäger teilnahmen.

Die Vielfalt war eindrücklich. Rund 70 Jagdhunde aller Rassen mit ihren besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten wurden vorgestellt. Bei Demonstrationen stellten die Hunde unter Beweis, was sie draufhaben. Sei es beim Einsatz auf der Marderschleppe-Fährte, beim Buschieren (Anzeigen des Wildes in stark bewachsenem Gelände) oder bei der Baujagd am Beispiel einer künstlichen Fuchsröhre. Eindrücklich war auch die Arbeit eines Deutsch Kurzhaar-Vorstehhundes.

Auf Anhieb fand der Hund im dichten Gras den Autoschlüssel, den ein mutiger – oder um die Fähigkeiten des Hundes wissender – Besucher als Apportiergegenstand zur Verfügung gestellt hatte.