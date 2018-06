Am Freitagmorgen gegen 8 Uhr meldete der TCS Verkehr einen Hund auf der Autobahn A1 zwischen Aarau-West und Aarau-Ost.

Den Vorfall bestätigte die Aargauer Kantonspolizei auf Anfrage der AZ. Eine Patrouille der Polizei sei ausgerückt, habe das Tier allerdings nicht fangen können, so Mediensprecherin Barbara Breitschmid. Der Hund könnte sich also immer noch in der Nähe der Autobahn aufhalten.

Um welche Hundeart es sich handelt und wo das Tier ausgerissen ist, ist nicht bekannt. (cki)

