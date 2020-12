Hotelbetten-Mangel schwächt die Kantonshauptstadt: «Wir müssen regelmässig auf umliegende Hotels verweisen»

75'000 Übernachtungen hat das Tourismusbüro «aarau info» für das Jahr 2019 in Aarau und der Umgebung registriert. 72'600 Übernachtungen entfallen auf Hotels (47'400 Schweizer und 25'200 Ausländer), 2400 auf Bed and Breakfast, kurz BnB. Diese Zahlen stammen aber nur von Hotels und BnBs, die «aarau info» eine Tourismusabgabe zahlen. Diese ist freiwillig, eine obligatorische Kurtaxe kennt der Kanton Aargau nicht. Im Gegenzug erhalten die Hotels und BnBs von «aarau info» einen «Gästeverführer»; die Gäste erhalten eine Auswahl an Vergünstigungen für Aktivitäten und eine Tageskarte der A-Welle für die freie Fahrt innerhalb der gewünschten Zonen. Die effektiven Übernachtungszahlen dürften deshalb deutlich höher liegen, insbesondere in der Sparte BnB. Auch Langzeitgäste werden in dieser Statistik nicht erfasst.

Für 2020 nennt «aarau info» (bis Ende Oktober für Hotels und bis Ende Juni für BnB) folgende Zahlen: Total 35'500 Übernachtungen, davon 34'500 im Hotel (24'000 Schweizer, 10'500 Ausländer) und 1000 im BnB. Der Anteil der Übernachtungen im «Sorell Hotel Aarauerhof» in Bezug auf das Total war die letzten Jahre über beträchtlich. Den Wegfall der Betten bezeichnet «aarau info» jedenfalls als «markant». (ksc)