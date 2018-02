2. Bekommt man das Krähen-Problem mit der Fällung eines einzigen Baumes in den Griff?

Das KSA ist sich bewusst, dass die Krähen wohl nicht ganz vom Gelände verschwinden, wenn man ihren Haupt-Baum entfernt. Man hofft aber, dass sie sich auf andere, weniger exponierte Bäume verziehen.

3. Hat das KSA schon andere Methoden ausprobiert?

«Das Kantonsspital Aarau hat in den letzten 10 Jahren mit ganz unterschiedlichen Methoden versucht, der Krähenproblematik im KSA-Areal Herr zu werden», so Rüegg. Weder das Entfernen der alten Nester ausserhalb der Brutzeit noch das Aufhängen von Folienbändern brachten einen spürbaren Effekt; auch der Versuch, die Krähen mittels Klangelementen auf andere Bäume zu locken, scheiterte. Vor einem Jahr engagierte das KSA sogar eine Tierkommunikatorin, um herauszufinden, warum sich die Krähen überhaupt beim Spital aufhalten. «Wir wollten in unserem schönen Spitalpark nicht einfach Vögel abschiessen oder Bäume fällen», erklärte KSA-Sprecherin Andrea Rüegg damals. Laut Michael Schaad von der Vogelwarte Sempach kämpfen Städte europaweit gegen als störend empfundene Saatkrähenkolonien – und eine Standardlösung gibt es nicht: «In Münsingen werden beispielsweise lebende Falken auf der Hand herumgetragen», sagt der Experte. Möglich sei auch ein Rückschnitt des Baumes, denn Saatkrähen bauen ihre Nester am liebsten in stark verzweigten Baumkronen.

4. Wie viele Krähen gibt es überhaupt auf dem KSA-Gelände?

Sicher ist, dass es sowohl Raben- als auch Saatkrähen hat. Jedes Jahr nisten ungefähr 40 Saatkrähen-Paare beim KSA, zu einem grossen Teil auf besagter Buche. Rabenkrähen kommen in grossen Schwärmen, zählen kann man sie unmöglich.

