Bei perfektem Sommerwetter ging am Freitagmorgen der grosse Maienzug-Festumzug über die Bühne. Dieses Jahr haben wir das Aarauer Spektakel erstmals als Livestream übertragen. Die Aufzeichnung des Streams können Sie unten noch einmal anschauen. Oder oben gleich die Highlights geniessen. So oder so: viel Vergnügen!