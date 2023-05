Hirschthal/Aarau In 60 Jahren hat sie 2000 Kakteen gesammelt – wegen ihrer Schwiegermutter Elsbeth Romer besitzt eine Kakteensammlung mit rund 2000 Pflanzen. Ihre Leidenschaft teilt sie seit bald 60 Jahren mit ihren Kakteenfreunden der Regionalgruppe Aarau-Olten. Jetzt findet der «SKG Kakteenmarkt Frühling» zum ersten Mal in Aarau statt.

Kakteen-Freundin Elsbeth Romer in einem ihrer beiden Treibhäuser in Hirschthal. Bild: Kim Wyttenbach

Rund fünf Monate lang standen sie im Treibhaus verpackt, ohne Wasser. Nun hat Elsbeth Romer aus Hirschthal die Kakteengewächse aus ihrem Winterschlaf geweckt. Nebst den zwei Treibhäusern hat die 74-Jährige noch ein Treibbeet für ihre «Jungmannschaft», wie sie sie liebevoll nennt. Ihre Sammlung zählt rund 2000 Kakteen: «Es sind faszinierende Pflanzen – ihre Stacheln, Formen und wunderschönen Blüten.»

Romers Liebe zu Pflanzen dauert seit ihrer Kindheit an: «Meine Familie hatte eine Gärtnerei. Blumen und Sträucher habe ich damals nur mit Arbeit verbunden.» Romer lacht und präzisiert: «Meine Faszination für Kakteen kam durch meine Schwiegermutter.» Als Romer 1977 in Spreitenbach einen Kakteenmarkt der Schweizerischen Kakteen-Gesellschaft besuchte, war es um sie geschehen: Sie trat gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter der Regionalgruppe Aarau-Olten bei. Seither wächst ihre Kakteensammlung unaufhörlich. «Trotzdem habe ich den Überblick über meinen Bestand behalten», sagt Romer. Viele Sammler würden sich auf eine oder zwei Arten spezialisieren. «Ich habe aber eine gemischte Sammlung – so blüht es das ganze Jahr hindurch.»

Kakteen, so weit das Auge blickt. Bild: Kim Wyttenbach

Im Schnitt wendet sie täglich rund eine Stunde für die Pflege ihrer Kakteen auf: «Im Frühling und im Herbst habe ich etwas mehr Arbeit – so muss ich im Frühling beispielsweise gewisse Pflanzen umtopfen, und sie werden in kürzeren Abständen befeuchtet.» Mitte April kommen die Kakteen nach draussen an ihren Sommerplatz. Hauptblütezeit ist von Mai bis Juni.

Frauen sind im Kakteen-Verein eine Rarität

Romer ist eines der langjährigsten Vereinsmitglieder der Regionalgruppe Aarau-Olten. «Und eine der wenigen Frauen», schiebt Romer nach. «1990 wurde ich zur Präsidentin gewählt und übte das Amt 14 Jahre lang aus.»

Felix Schenker (l.) aus Küttigen, Präsident der Regionalgruppe Aarau-Olten, und Alfred Studer, Präsident der Schweizerischen Kakteen-Gesellschaft. Bild: Kim Wyttenbach

Die Regionalgruppe trifft sich einmal im Monat. Aktuell ist der Küttiger Felix Schenker Präsident. Auch seine Liebe zu Kakteen ist jahrzehntealt: «1972 habe ich meinen ersten Kaktus von meiner damaligen Freundin geschenkt bekommen – eine Notocactus ottonis. Später kaufte ich mir weitere Kakteen und pflanzte sie in eine Geranienkiste. Diese Kiste hat mich von Umzug zu Umzug begleitet.» Er schmunzelt und sagt dann: «Ich habe nie aufgehört, Kakteen zu haben.» Heute stehen etwa 150 Kakteen in Kisten und auf der Terrasse.

Auch der Sohn ist inzwischen Kakteenfreund

Die Regionalgruppe Aarau-Olten ist eine von 14 Regionalgruppen, vereint beim Dachverband Schweizerische Kakteen-Gesellschaft (SKG). Die SKG zählt rund 700 Mitglieder. Der Hauptzweck ist die Publikation der Monats-Fachzeitschrift «Kakteen und andere Sukkulenten». SKG-Präsident ist Alfred Studer, zudem ist er Vizepräsident der Ortsgruppe Zürich: «Ich interessierte mich schon immer für Botanik.» Eine besondere Faszination habe für ihn das Aussäen von Samen, sagt der 74-Jährige. Sein Spezialgebiet ist die Grenzregion zwischen New Mexiko und Mexiko: «Ich war schon achtmal in den USA. Meistens begleitet mich mein Sohn – er ist inzwischen auch ein Kakteenfreund.»

Am 13. Mai findet die alljährliche Hauptversammlung der SKG statt, die immer mit einem öffentlichen Kakteenmarkt einhergeht. Dieses Jahr findet der Markt zum ersten Mal im Gemeinschaftszentrum Telli in Aarau statt. Am Markt gibt es Seltenheiten, die es im Handel nicht zu kaufen gibt. «Es sind gesunde Pflanzen mit dem richtigen Substrat», sagt Studer: «Zudem ist es ein Ort, an dem sich Liebhaber austauschen können und Anfänger Beratung erhalten.»