Hirschthal 13-Jähriger wird beim Überqueren einer Strasse von Abschleppseil verletzt – Polizei sucht Zeugen Ein 13-jähriger Junge ist am Samstagnachmittag von einem Abschleppseil verletzt worden. Die beteiligten Fahrzeuge machten sich unerkannt davon. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen.

Hier verletzte sich der 13-Jährige. Kapo Ag / Kapo AG

Der 13-Jährige Knabe wollte am Samstag gegen 16 Uhr die Hauptstrasse bei der Einmündung Holzikerstrasse überqueren. Gleichzeitig standen auf der Holzikerstrasse zwei Autos, die links in die Hauptstrasse einbiegen wollten. Eines der Fahrzeuge wartete unmittelbar vor der Einmündung in die Hauptstrasse, das andere Auto vor dem Fussgängerstreifen. Der Junge übersah gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau beim Betreten des Fussgängerstreifens, dass das vordere Fahrzeug das hintere abschleppte und sie folglich mit einem Seil verbunden waren.

Als der Junge in der Mitte des Fussgängerstreifens war, beschleunigte der vordere Fahrzeuglenker sein Auto und bog links in die Hauptstrasse in Richtung Muhen ein, heisst es in der Mitteilung. Folglich spannte sich das Seil und das hintere Fahrzeug setzte sich ebenfalls in Bewegung. Durch das angespannte Seil wurde der Junge am Knie leicht verletzt, was einen Spitalaufenthalt nach sich zog.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei interessieren vor allem Angaben zu den beiden Fahrzeugen. Ebenso erhofft sich die Kantonspolizei Hinweise zu einer bislang unbekannten Frau, unterwegs mit einem dunklen VW-Bus, die unmittelbar nach dem Unfall anhielt und sich um den verletzten Jungen kümmerte. Angaben nimmt die Kantonspolizei in Zofingen (Tel. 062 745 11 11) entgegen. (fan)

