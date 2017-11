Die Stadt macht vorwärts im Hinterfeld. Dieses rund 4,75 Hektaren grosse Landstück nahe der Rohrer Kirche bezeichnet die letzte grosse, unüberbaute Landreserve der Stadt. Sie ist zu 47 Prozent im Besitz der Einwohnergemeinde, 37 Prozent des Landes gehören den Ortsbürgern, der Rest Privaten. Das Land liegt aktuell noch in der Bauzone W2 (mit Sondernutzungspflicht); im Rahmen der laufenden Nutzungsplanungsrevision soll es in WO3 (dreigeschossig) mit Gestaltungsplanpflicht umgezont werden.

Nun beantragt der Stadtrat bei der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 20. November einen Kredit von 100 000 Franken für die weitere Entwicklung des Hinterfeldes. Eingesetzt wird das Geld für die Erarbeitung eines Richtprojekts und eines Gestaltungsplans mit Sondernutzungsvorschriften sowie für die Durchführung einer Landumlegung. Konkret: Das Areal soll baureif gemacht werden.

Der Einwohnerrat hat mit dem Investitionsbudget 2013 bereits 250 000 Franken für die planerische Entwicklung des Areals bewilligt. Für die nun anstehende Sondernutzungsplanung sind im Investitionsbudget 2018 insgesamt 100 000 Franken vorgesehen.

Überbauen oder nicht?

Die Hinterfeld-Thematik ist nicht unumstritten. Es gibt Akteure, die das rund sechs Fussballfelder grosse Areal am liebsten auszonen möchten. Die IG Hinterfeld arbeitet zwar in einer Begleitgruppe mit, ist aber eher kritisch eingestellt. Im Oktober 2015 kippte der Einwohnerrat 50 000 Franken für die Erschliessungs-Projektierung aus dem Budget 2016, was faktisch einen Planungstopp bedeutete. Der entsprechende Antrag war von der SVP gekommen – primär aus finanziellen Gründen – und mit Ausnahme der FDP von allen Fraktionen unterstützt worden.

Grüne und SP stellten das Projekt grundsätzlich infrage. «Wir sind der Meinung, dass das Land für kommende Generationen freigehalten werden soll», sagte damals der grüne Einwohnerrat Markus Hutmacher. Und die SP forderte, zuerst andere Stadtgebiete zu entwickeln, «statt eine grüne Wiese zu überbauen». Es gebe genügend Verdichtungspotenzial in der Telli, im Torfeld Nord oder auf dem Kasernenareal. Die FDP-Fraktion stellte sich als einzige voll hinter die Hinterfeld-Planung, stellte aber klar, dass sie dort keinen sozialen Wohnungsbau wolle – es solle gutes Steuersubstrat generiert werden. Stadtrat Lukas Pfisterer hatte im 2015 betont, man werde nicht gleich mit den Baggern auffahren. «Wir möchten jetzt aber wirklich ein Richtprojekt ausarbeiten, damit anschliessend die ganzen Planungsprozesse darauf aufbauen können.»

Der Einwohnerrat hat im Moment aber nichts zu sagen – sondern erst, wenn der Kredit zum Gestaltungsplanungsverfahren traktandiert ist. Das wird wohl 2018 der Fall sein. Entweder im Rahmen der Budgetbehandlung 2019 oder als separate Vorlage. Auch der Baukredit für die Erschliessung muss letztlich vom Einwohnerrat abgesegnet werden, das dauert aber noch etwas länger.

Wie hoch sollen die Häuser sein?

Im Hinterfeld soll Wohnraum für rund 500 Menschen entstehen. Es existieren bereits erste Skizzen dreier möglicher Bebauungsvarianten: Zeilenhäuser mit 2–3 Geschossen und ca. 240 Wohnungen, mäanderförmige Baukörper mit 3 Geschossen und 240 Wohnungen oder dann punktförmige Bauten mit bis zu 13 Geschossen und rund 275 Wohnungen. Die neue Siedlung soll durchlässig durchgrünt sein, eine zentrale Freiraumachse haben (als Verbindung zum Suhretwald), gut an den öffentlichen Verkehr sowie die Strassen angeschlossen sein. «Die gute bis sehr gute Wohnlage erlaubt es, Wohnungen im mittleren bis gehobenen Segment anzubieten», zitiert der Stadtrat aus einer Marktanalyse. Denkbar ist auch die Einbindung von stillem Kleingewerbe, etwa ein Coiffeursalon.

Die Ortsbürger sollen bis zur Baureife etwa 130 000 Franken in das Areal investieren. «Der heutige Landwert von geschätzten 300 Franken/m2 dürfte nach der Baureife und der Erschliessung deutlich über dem Doppelten liegen», schreibt der Stadtrat.

Was die Ortsbürgergemeinde mit ihrem Land im Hinterfeld macht, wenn dieses schliesslich Baureife erlangt hat, ist noch offen. Sie kann es selber bebauen, im Baurecht abgeben oder verkaufen. Letzteres stehe «wohl eher nicht im Vordergrund», heisst es in der aktuellen Ortsbürgergemeinde-Botschaft.