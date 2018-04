Jeder, der sich einen Hund anschafft, steht vor der Entscheidung, sich für eine passende Rasse zu entscheiden. Ganz besonders wichtig ist die Frage für Jäger. Sie verbringen viele Stunde mit ihren Tieren und pflegen durch die Arbeit eine intensive Beziehung.

Am kommenden Sonntag, 8. April, findet der Nordwestschweizer Jagdhundetag auf der Pferderennbahn in Aarau statt. An diesem soll die Frage nach dem passenden Hund für Jäger beantwortet werden. Und Tierfreunde haben die Möglichkeit, 65 ganz spezielle Hunde und 15 Jöö-Welpen zu bestaunen.

Seit über zehn Jahren veranstalten die Vereine Revierjagd Solothurn, Jagd Baselland und Jagd Aarau den Event. Ziel der Veranstaltung sei es, den Jungjägern in Ausbildung und allen Interessierten zu zeigen, wie die verschiedenen Hunderassen agieren, erklärt Beatrice Müller, Mitglied des Organisationskomitees. «Anstatt die Hunde nur auf Bildern zu sehen, können die Jungjäger die Tiere auch mal in Aktion erleben.»

Die Ausbildung zum Jäger dauert je nach Kanton ein bis zwei Jahre und umfasst praktische wie auch theoretische Module. Je nachdem, was und wie der zukünftige Jäger jagt, muss auch sein Vierbeiner eine Prüfung absolvieren. Dies ist laut Schär zum Beispiel bei der Wasserjagd oder beim Aufspüren von verletzten Tieren der Fall.

Am Sonntag werden ab 9 Uhr die verschiedenen Hunderassen vorgeführt. Sie und ihre Hundeführer demonstrieren in verschiedenen Übungen ihr Können. Nach einer Mittagspause, in der sich die Besucher an der ganztägig geöffneten Festwirtschaft verköstigen können, geht es in die zweite Runde von Vorstellung und Demonstration.

Neu dürfen sich Besucher dieses Jahr über eine Flaniermeile freuen. Verkauft werden dort Hundezubehör für die Jagd, aber auch für den alltäglichen Gebrauch. Auch Interessierte ohne Jagdambitionen sind eingeladen. (ASU)