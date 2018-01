Im boomenden Torfeld Süd wohnhaft ist, wie 2013, nur ein Einwohnerrat: Rainer Lüscher (FDP). In ein paar Jahren, wenn die Neubauten gefüllt und deren Bewohner in Aarau heimisch geworden sind, ist hier sicherlich eine Steigerung zu erwarten. Der Scheibenschachen, wo in der Aarenau ebenfalls fleissig gebaut wird, ist unverändert mit 4 Ratsmitgliedern vertreten.

Sowohl im Schachen als auch im Damm hat es momentan keine Einwohnerräte. Beide Quartiere hatten vor vier Jahren je 2 Personen im Parlament. Der Totalverlust lässt sich damit erklären, dass das Kandidatenfeld aus diesen Quartieren sehr klein war – aus dem Schachen war nur eine einzige Person angetreten, vom Damm drei.Vorwärts gemacht hat die Altstadt – vor vier Jahren noch nicht vertreten, bringen jetzt zwei Einwohnerräte (Pascal Benz, FDP und Silas Müller, SP) ihre Anliegen ein. Leona Klopfenstein (SP) zog von der Altstadt ins Rössligut um und ist nun die einzige Vertreterin dieses Quartiers im Parlament.

Zu Beginn der letzten Amtsperiode hatte das Zelgli klar die meisten Einwohnerräte aller Quartiere (13). Heute sind es noch 9. Im Binzenhof wohnen unverändert 2 Ratsmitglieder, die Goldern hat neu 2 (vorher 3). Im Gönhard sind 10 Parlamentarier zu Hause, einer mehr als vor vier Jahren. Unter dem Stich haben die Gartenstadtquartiere also vier Vertreter verloren.

Festzuhalten ist angesichts dieser Statistik zweierlei: Erstens handelt es sich um eine Bestandesaufnahme zum Beginn der neuen Amtsperiode. Es gibt in Aarau keine Wahlkreise; Zügleten innerhalb der Stadt und Rücktritte können das Bild rasch ändern – so hat noch Ende Jahr die gewählte Vera Hertig (Pro Aarau) ihren Rücktritt bekannt gegeben und den Sitz an Ulrich Fischer weitergereicht. Wichtig ist auch: Laut einer Studie des Zentrums für Demokratie fühlen sich Einwohnerräte ihrem Quartier nicht speziell verpflichtet. Allerdings dürfte wohl das, was sie täglich sehen, ihre Wahrnehmung des politischen Handlungsbedarfs beeinflussen.

Und wo wohnen die Stadträte?

Vizestadtpräsident Hanspeter Thür (Grüne) wohnt am Hungerberg, Franziska Graf (SP) in Rohr. Die beiden FDP-Vertreter – Suzanne Marclay-Merz sowie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker – leben im Gönhard, Werner Schib (CVP) im Binzenhof. Im Zelgli sind Angelica Cavegn Leitner (Pro Aarau) sowie Daniel Siegenthaler (SP) zu Hause.