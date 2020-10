Hier steht ein Stück neue «Telli» – die riesige Sanierung ist auf Kurs

Swissness kommt ihr zu Gute: Hätte die AXA bei ihrem gigantischen Bauprojekt, der Sanierung ihrer zwei «Staumauern» in der Aarauer Telli, nicht auf einheimische Betriebe gesetzt, hätte Corona einen dicken Strich durch den durchgetakteten Zeitplan gemacht. Aber dank vieler Subunternehmen aus der Region geht’s vorwärts mit der Sanierung von zwei Tiefgaragen, 24 Treppenhäusern samt Liftanlagen und 581 Wohnungen an der Delfterstrasse.

Während beim nördlicheren Haus C noch nicht viel Neues zu sehen ist, sind die ersten Treppenhäuser und Liftanlagen im Haus B bereits grösstenteils fertig saniert. Sie entsprechen jetzt den Anforderungen an Erdbebensicherheit und Brandschutz. Derzeit wird in der Tiefgarage gearbeitet – die Autos stehen währenddessen im Park, respektive auf dem bereits sanierten Dach der Garage –, und bereits ist ersichtlich, dass die Garagen viel heller und dadurch sicherer werden. Bei der Tiefgarage handelt es sich um eine Sanierung der Bausubstanz, beim Rest vor allem um eine energetische Sanierung. Die Erneuerung der Fassaden und der Lüftung wird punkto Energieverbrauch einen massiven Unterschied machen.

Mitwirkungsverfahren zu Freizeitanlagen läuft

Spektakulär wird es auf der Baustelle ab nächstem Frühjahr. Voraussichtlich ab April werden die neuen Balkone montiert. Die Balkonplatten werden extern vorproduziert und vor Ort am Stück eingehoben, einer um den anderen, etwa vier pro Tag. Der Balkoneinbau bedeutet, dass die Wohnung etwa 12 bis 14 Tage nicht bewohnbar ist. Die Mieter können entweder in eine der etwa 90 leerstehenden Wohnungen an der Delfterstrasse ausweichen, die zu diesem Zweck wie Ferienwohnungen eingerichtet werden. Die AXA mietet aber auch Aparthotelzimmer in Oberentfelden oder zahlt «Feriengeld», wenn die Mieter währenddessen in den Urlaub fahren. Ziel ist, dass die Mieter ausser Koffer packen und Wertsachen in einen Karton verstauen weder Aufwand noch Kosten haben.