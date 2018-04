Auf einem offenen Feld in Unterkulm entsteht seit einigen Wochen ein waschechtes Westerndorf mit dem Namen «Silver Creek». Die Arbeiter waren gestern damit beschäftigt, ein grosses weisse Festzelt mit Holz zu verkleiden. «Ein Plastikzelt gehört hier nicht hin, das passt nicht ins Ambiente der damaligen Zeit», erklärt Felix Hunziker, Gründungsmitglied des Vereins «Old West».

Authentizität ist für die Veranstalter das Wichtigste. So wurde auch das Holz, welches verbaut wurde, einige Zeit draussen liegen gelassen, damit es durch die Witterung älter und verbrauchter aussieht. Im Schnitt zehn bis fünfzehn Freiwillige pro Tag arbeiten am Aufbau des Dorfes mit. Anfangs vor allem am Wochenende, seit dieser Woche täglich, damit das «Old West»- Dorf am Freitagmorgen fertiggestellt werden kann. Neben dem verkleideten Festzelt und der Meile mit dem Saloon werden auf dem Gelände auch Eisenbahnschienen verlegt. Zu der Stadt «Silver Creek» gehört auch ein eigener Eisenbahnanschluss.

Die Leitung über den Bau hat Lukas Vonwil. Der Produktionsleiter aus Gontenschwil ist dem Verein vor einigen Jahren beigetreten und hat die Bauleitung übernommen. «Ich schätze vor allem den Ausgleich zum Alltag, denn man an diesem Wochenende hat. Die Stimmung ist sehr gediegen und friedlich.»

Barber, Hufschmied und Sattler

Nebst den verschiedenen Programmpunkten wie ein Line-Dance-Workshop, «Full Moon»-Radio und abendlichen Lagerfeuern werden auch ein Barber, Hufschmied und Sattler einziehen. Wer das perfekte Outfit für den Wilden Westen noch nicht hat, kann sich auch vor Ort authentisch einkleiden.

Verschiedene Gruppen haben sich ausserdem zur Übernachtung angemeldet. So werden unter anderem Indianer, eine Südstaateninfanterie und Canadian Cowboys auf dem Gelände stilecht in Tippies oder in eigenen Wagen schlafen.

Old West geht in die 6. Runde

Für Felix Hunziker ist die diesjährige Veranstaltung schon die sechste Auflage. 2008 habe man angefangen, damals noch mit der Angst, dass niemand komme. «Wir hatten Getränke für ungefähr 300 Personen eingekauft, aufgetaucht sind dann aber fast tausend.» Dieses Jahr hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter und einen grossen Ansturm.

Für Verpflegung ist auf jeden Fall gesorgt, wie Felix Hunziker versichert: «Ich habe auf einer meiner Töffreisen einen Stand von ‹Starfood› gesehen. Da der Stand authentisch und das Essen für uns passend waren, haben wir uns für sie entschieden.» Am Freitagmorgen werde der letzte Feinschliff am Gelände vorgenommen, dann sei alles bereit. «Das Dorf hier wird leben in den nächsten drei Tagen, das glauben Sie gar nicht.»