«Dass die Füchse bei uns allerlei Dinge anschleppen, ist nicht neu», sagt der Küttiger Landwirt Ueli Geier, «aber in diesem Ausmass wie in diesem Sommer haben wir es noch nie erlebt.» Da liegt eine Schwimmflosse im Gemüsegarten, da liegen Turnschuhe auf der Weide und Stofftiere im Hof. Selbst der Schirm, den eine vom Regen überraschte Kundin vor ein paar Wochen im Hofladen ausgeliehen hatte, lag vor ein paar Tagen zwischen den Obstbäumen am Hang oben. Er gehe noch nicht einmal mehr aufs Feld, ohne eine Tasche für die gefundenen Schuhe mit dabei zu haben, sagt Ueli Geier und lacht.

Weit über ein Dutzend Turnschuhe, Gummistiefel, Fussballschuhe, Flipflops, Wanderschuhe und die eine Schwimmflosse hat der Fuchs in den letzten Wochen bei den Nachbarn geklaut und auf dem Areal rund um den Hof verteilt. «Die Jungfüchse lieben solche Spielsachen», sagt Ueli Geier. Seine Frau und er haben die Füchsin schon oft beim Eindunkeln beobachtet und in Richtung Wald in der «Halden» zu ihrem Bau spazieren sehen. Ein zweiter Bau befinde sich in der Hecke neben der Obstanlage. Nur die Kleinen, die haben sie noch nie gesehen.

Die Küttiger Füchse haben es nicht nur auf handliches Diebesgut abgesehen, sondern auch auf weit grösseres: «Ein Nachbar ist von merkwürdigen Geräuschen geweckt worden und hat aus dem Fenster beobachtet, wie der Fuchs ein Leiterwägeli, gefüllt mit allerlei Spielsachen, auf die Strasse gezerrt hat», sagt Marianne Geier. Erst als die Strasse stotzig wurde, hat er den Wagen stehen lassen müssen.