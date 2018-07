54 Bars und Essensstände, zwischen 20'000 und 30'000 Besucher, mehr als zwei Dutzend Auftritte von Bands, DJs, Musikgruppen und Tänzern – heute Abend vibriert die Stadt. Nie geht es so hoch zu und her wie am Vorabend. Die Vorfreude trüben können noch nicht einmal die mässigen Wetterprognosen.



Viel gerüttelt wurde am diesjährigen Vorabend nicht. Die Neuerungen, die 2017 eingeführt wurden, werden beibehalten. So etwa das Musikkonzept. «Jede Gasse hat neu ihren eigenen musikalischen Charakter; das hat sich bewährt und sorgt für ein breites Angebot für alle», sagt Marco Salvini, seit Herbst 2016 Präsident des Vereins Maienzugvorabend (als Privatperson, nicht als städtischer Angestellter). Bewährt haben sich auch die Massnahmen für das bessere Verzetteln der Besucher: War auf der Kreuzung Kronengasse/Metzgergasse-

Pelzgasse/Laurenzentorgasse früher jeweils kaum ein Durchkommen, verteilen sich die Menschenmengen heute grossflächiger. Dies unter anderem dank dem Verbot von Live-Musik in den Gassen und neuen Angeboten etwas ausserhalb, wie beispielsweise den Bühnen in der Vorderen Vorstadt, am Graben, auf dem Schlossplatz oder in der Markthalle.



Mit 54 Bars und Essensständen sind dieses Jahr so viele Anbieter präsent wie noch nie. Neu dazugekommen sind die neuen Café-Bars «Amigo» und «Lockentopf» Zwischen den Toren sowie die Gelateria «Fab & John» am Zollrain. Das Privileg ist exklusiv Gastronomen und Besitzern von Lebensmittelgeschäften in der Altstadt vorbehalten. Auswärtige werden nur in Einzelfällen zugelassen. Ausnahmen sind die «FC Aarau Fans», welche seit 2017 die Markthalle bespielen, der Kurier «Sushi e piu» am Holzmarkt sowie – seit Jahrzehnten – der Jodlerklub und die SVP Aarau-Rohr (beide beim Fischlibrunnen am Graben).