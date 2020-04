Herziger Gruss ans Mami und das neue Schwesterchen

Eigentlich hätte Samira am Freitag auf die Welt kommen sollen; aus medizinischen Gründen per Kaiserschnitt. Sie hatte es dann aber pressant: Das Töchterchen von Pascal Zähner (26) und Marina Galli (32) aus Aarau Rohr meldete sich schon am Donnerstag. Der Vater durfte bei der Geburt im Kantonsspital Aarau dabei sein, musste danach aber nach Hause. Auch Besuche sind wegen Corona nicht erlaubt.

Wie Grossvater Roland Zähner der AZ schildert, haben sich sein Sohn und sein grösserer Enkel Jerôme (7) dann etwas Besonderes ausgedacht: Mitten in der Nacht platzierten sie Plakate auf dem Rasen unter dem Spital: Herzen und der Schriftzug "Chömet gli hei, mer liebe euch".

Dem Meitli gehe es gut, auch wenn sie "echli e chliini" sei, so der stolze Grossvater. Am Sonntag durften Mutter und Tochter nach Hause. (nro)