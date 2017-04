Streiten die Leute immer mehr?

Nein, aber man reagiert sensibler, insbesondere Polizei und Behörden. Heute muss man im Gegensatz zu früher alles rapportieren. Selbst wenn sich zwei Erwachsene einen gesunden Streit geliefert haben und bei unserem Eintreffen bereits wieder friedlich auf dem Sofa sitzen, muss das rapportiert werden.

Wird die Polizei zu rasch gerufen?

Ich kann das nicht generell beantworten. In gewissen Fällen kann es vorkommen. Wir sind schon wegen eines Fernsehers ausgerückt, den die Kinder zu laut eingestellt hatten. Ein Fall, der bei der Einsatzzentrale als «häusliche Gewalt» lief, sich glücklicherweise aber als falsch herausstellte.

Ein bisschen Gelassenheit täte not?

Man darf es nicht verharmlosen. Aber die Zunahme solcher Fälle ist schon extrem. Glücklicherweise ist aber nicht immer körperliche Gewalt im Spiel.

Ein Dauerbrenner bei der Polizei sind Asylsuchende. In Suhr gibt es eine grosse Unterkunft – sind auch die Probleme entsprechend gross?

Nein, wir haben diesbezüglich nicht grosse Probleme mit Asylsuchenden. Aber das überrascht mich auch nicht. Hier läuft nichts, was besonders attraktiv für sie ist. Die Asylsuchenden zieht es nach Aarau an den Bahnhof, wo es Gratis-WLAN gibt. Was aber mit den wärmeren Tagen kommt, sind die Meldungen wegen UMAs, den unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden, die bei der Keba Fussball spielen. Da stören sich die Anwohner am Lärm. Aber seien wir ehrlich: Lasst sie doch Fussball spielen, dann tun sie nichts Dümmeres. Wichtig ist, dass sie sich an die Ruhezeiten gemäss Polizeireglement halten. Diese sind zwingend zu befolgen. Inzwischen ist nun eine Begleitperson vor Ort, die den Anwohnern als Ansprechpartner dienen sollte. Vereinzelt gibt es aber immer noch Anrufe.

Und dann?

Halten sie die Ruhezeiten ein, lassen wir sie Fussball spielen. Sie tun nichts Verbotenes.

Wenn man Suhrer fragt, wo der Schuh drückt, ist es meist der Verkehr. Auch für die Repol ein Schwerpunkt?

Nein, der Verkehr steht ja. Er ist höchstens ein Ärgernis.

Apropos Ärger: Was ärgert Sie als Polizeichef am meisten?

Die Respektlosigkeit, nicht nur gegenüber der Polizei, sondern ganz allgemein. Gegenüber den Mitmenschen, gegenüber fremdem Eigentum, der Natur. Diese Verluderung – quer durch alle Bevölkerungsschichten und Generationen – macht mir Sorgen.

Und in Bezug auf Ihr Einsatzgebiet?

Obschon wir hier fünf Gemeinden mit 35 000 Einwohner betreuen, sind es Dörfer. Wir haben kein Dancing, keinen Club, kein Kino, wir sind für Nachtschwärmer nicht besonders attraktiv. Sie gehen abends in die Städte und bei uns herrscht gähnende Leere. Das macht es uns einfacher.

Auf Platz 2 der Einsätze liegt «verdächtiges Verhalten» mit 87 Fällen. Ist das viel?

Nicht jeder Fall bedeutet, dass tatsächlich ein Einbrecher durchs Quartier geschlichen ist. Zu diesen Einsätzen zählt auch die alte Dame, die mit der Taschenlampe ihr Büsi sucht.

Rückläufig waren die Ruhestörungen, von 62 Einsätzen 2015 auf 43.

Das Problem sind meist Grossbaustellen, auf denen über Mittag teilweise gearbeitet werden muss. Hier sind wir von der Repol tolerant – was auch manchem Anwohner gut anstehen würde: Jeder, der sein eigenes Haus bewohnt, hat auch einmal die Nachbarn mit Baulärm geärgert. Das vergessen die Leute leider allzu schnell. Was aber nicht geht, sind einzelne Handwerker, die über Mittag arbeiten, um abends zeitiger Feierabend machen zu können.

Der Fall Rupperswil hat in Ihrem Gebiet stattgefunden, wie geht man damit um?

Das ist ein ganz tragischer Fall, der uns alle stark beschäftigt hat. Aber wir waren nur am Rande involviert, nur am Tag der Tat. Danach haben die Kollegen der Kantonspolizei übernommen.

Wie steht es um den Ruf der Regionalpolizisten? Gelten sie als verkappte Kantonspolizisten?

Früher konnte der Gemeinderat tatsächlich jeden Hauswart, der ihm geeignet schien, als Dorfpolizisten einsetzen. Meistens war eine kurze Ausbildung bei einem Polizeikorps genügend. Diese Zeiten sind natürlich vorbei. Heute machen alle die gleiche Ausbildung an der Polizeischule in Hitzkirch. Bei der Repol Suret waren etliche Kollegen früher ebenfalls bei der Kapo.

Wie erleben Sie die Arbeit in Suhr?

Ich bin seit 21 Jahren in Suhr, früher war ich für die Verkehrserziehung zuständig. Viele Schulkinder und auch deren Eltern kennen mich. Diese Nähe zu den Bewohnern, aber auch den Behörden ist von grossem Vorteil. So geht vieles einfacher, unbürokratischer. Diese Nähe bedingt aber auch ein etwas anderes Verhältnis zu den Leuten. Bei einfachen Übertretungen muss man auch mal ein Auge zudrücken können und einfach belehrend einschreiten.

Erleben Sie auch Besserwisser?

(lacht) Oh ja ... Die Kontrollierten wissen vieles besser. Der Velofahrer, der ohne Licht unterwegs ist und schimpft, wir sollten doch lieber die Autofahrer kontrollieren. Und für den Autofahrer ist klar, dass der Velofahrer immer der Böse ist, der sowieso immer alle Regeln missachtet. Wir sind in den Augen vieler Angehaltenen am falschen Ort. Wir führen mehr Diskussionen als früher. Aber man gewöhnt sich daran.

Welches ist die dümmste Ausrede, die Sie zu hören bekommen haben?

Als ein Autolenker ein Fahrverbot missachtet hat. Er gab an, ein Kollege habe ihn soeben angerufen, er solle doch wieder einmal zum Kaffee vorbeikommen. Dumm nur, dass ein paar Tage zuvor das Haus des «Kollegen» abgerissen worden war.

Hat ein Jammern jemals genützt?

Ja, einmal. Bei einem Autofahrer, der frühmorgens auf der Tramstrasse zu schnell unterwegs war. Nur Minuten, nachdem wir ihn geblitzt hatten, ist im KSA sein Kind zur Welt gekommen. Dieses Verfahren wurde durch die Staatsanwaltschaft eingestellt.