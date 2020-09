Her mit der Schuluniform

Traditionellerweise wird den Schüler*innen am Anfang des Schuljahres die Hausordnung präsentiert. In einem Elternbrief entdeckte ich dazu Sonderbares: «Die Schüler*innen tragen in der Schule angemessene Kleidung; das Gesäss, die Oberweite und der Bauch sind bedeckt. Zum Schutz aller Beteiligten legen wir Wert auf diesen Passus, damit wegen allfälliger nackten Körperzonen keine unangenehmen Situationen entstehen.» Und damit nicht genug, weiter ist zu lesen: «Zu der Beurteilung der Sozial- und Selbstkompetenzen ist neu unter ERSCHEINT ORDNUNGSGEMÄSS ZUM UNTERRICHT ein Indikator festgehalten: IST FÜR DEN UNTERRICHT PASSEND GEKLEIDET.» Aus einer anderen Gemeinde lässt sich aus der Elterninfo zitieren: «Turn- und Trainerhosen gehören in den Sportunterricht, Schultern sollten bedeckt sein, Hosen oder Röcke haben eine anständige Länge, Hotpants gehören nicht in den Unterricht, der Bauchnabel ist nicht sichtbar.»

Falls Sie nun nur Bahnhof verstehen, fasse ich gerne zusammen: In einigen Aargauer Gemeinden wird im Zwischenbericht neu bewertet, ob Schüler*innen passend (sprich anständig) gekleidet sind oder nicht. Diese Berichte werden bei der Berufswahl von den Lehrbetrieben sehr genau angeschaut. Nette Zöpfli und weisse Blüsli kommen bei der Bewertung bestimmt besser an als zerschlissene Jeans, Pullis aus selbstgesponnener Bioschurwolle oder glitzernde Tops. Vielleicht sind auch rot lackierte Nägel inadäquat und blaue Haare störend. Sie mögen denken: sich anständig kleiden ist im Beruf wichtig. Je nachdem. Aber wer definiert anständig und muss die Jugend denn schon so verdammt angepasst sein?