Hendschiken «Die Pöstlerinnen und Pöstler sind unsere Aushängeschilder» – auch noch nach der Pensionierung Herbert Flück präsidiert die pensionierten Pöstlerinnen und Pöstler des Kantons Aargau. Diese 800 Personen zusammenzutrommeln, ist nicht ohne, auch nicht für einen Mann, der 45 Jahre bei der Post verbracht hat und sich mit Logistik auskennt.

Doch wieder nur Rechnungen, ein Prospekt und vielleicht, wenn man richtig Glück hat, ein Sonderangebot von einem grossen Detailhändler? Oder doch eine Postkarte, ein Brief oder gar ein Päckli, das man schon sehnsüchtig erwartet? Die Post löst bei jeder und jedem Emotionen aller Art aus. Und diese sind dann automatisch verknüpft mit dem- oder derjenigen, die einem die Sendungen bringt. The Marvelettes haben diesen Umstand gar mit einem Lied besungen.

Herbert Flück drückt es so aus: «Die Pöstlerinnen und Pöstler sind unsere Aushängeschilder.» Er sagt immer noch «unsere» und meint damit die Schweizerische Post, obwohl er pensioniert ist. Kein Wunder: 45 Jahre seines Lebens hat er im Konzern verbracht – und ist irgendwie immer noch dabei. Denn der Hendschiker ist der Mann an der Spitze jenes 12-köpfigen Gremiums, das den Verein Pensionierte Pöstler im Aargau leitet.

800 Pensionierte im Aargau

Die Aufgabe des Vereins: die 800 pensionierten Pöstlerinnen und Pöstler des Kantons einmal im Jahr zu einem Mittagessen zusammentrommeln, die Post bezahlt 60 Franken pro Person. Klingt simpel, ist es aber nur dem Anschein nach. Als in der Schweiz auf Bitte der Post hin vor zwei Jahren zehn solcher Vereine gegründet wurden, war zuerst die Logistik ein Thema. Der Kanton wurde in drei Regionen eingeteilt: Aarau-Fricktal, Baden-Brugg und Lenzburg-Freiamt. Jede Region hat drei Vorstandsmitglieder, drei weitere amten über den gesamten Kanton. Präsident ist eben Herbert Flück aus Hendschiken.

Die drei Sektionen trafen sich je an einem Tag im September in Obersiggenthal, in Aarau und in Lenzburg. Total 500 Leute assen und plauderten; unter ihnen der bald 90-jährige ehemalige Kreispostdirektor Willi Wacker.

Selbst Postkarten kreiert

Ihm ist Herbert Flück schon früher in seinem Leben begegnet. Der 69-Jährige, der eigentlich Eisenbähnler werden wollte, startete seine berufliche Laufbahn dann doch mit einer Lehre bei der Post – und blieb bis zur Pensionierung. Obwohl bleiben eigentlich falsch ist; Flück hat viele verschiedene Bereiche und Stationen beim Gelben Riesen erlebt. Er war in Genf, in Däniken, in Lenzburg, war am Schalter, war Briefträger und kennt heute noch unzählige Postleitzahlen auswendig. Dann fand er seine Lieblingsstelle: Er wurde Posthalter in Hendschiken. «Weit weg von Aarau mit etwas mehr Freiheiten», wie er schmunzelnd meint. Aber eben: Kontrolliert wurde auch dort; unter anderem durch Willi Wacker.

Als Flück Posthalter in Hendschiken war, 1985 fing er an, kam der Auftrag von oben, Drittleistungen anzubieten. Papeterieartikel waren etwa ein Angebot, aber, und das sagt nicht nur er von sich selbst: «Der Flück, der macht immer etwas mehr.» Und so verkaufte er Postkarten, die er auch gleich selbst kreiert hatte. «Es war eine schöne Zeit», erinnert er sich zurück. Er konnte etwa die Kinder mitnehmen, die ihm gerne bei gewissen Arbeiten halfen.

Es gab aber auch schwierigere Momente. Zum Beispiel als ein Kunde die SBB-Tageskarte nicht mehr zurückbrachte, die aber nicht nur für einen, sondern für wechselnde Kundschaft gedacht war. Keine Karte heisst keine Einnahmen, es resultierte ein Verlust in der Kasse, den Flück aber im nächsten Jahr wieder ausbügeln konnte. Überhaupt findet er: «Posthalter waren auch da, um Probleme zu lösen. Wer das nicht gerne tat, der war am falschen Ort.» Für ihn war es das Richtige. Dass jetzt immer mehr Poststellen schliessen, rege viele Pensionierte auf. Ihn nicht. Denn: «Die Zeiten ändern sich und wenn eine Dienstleistung nicht mehr so gefragt ist, ist das die Konsequenz.»