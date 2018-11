Ab Januar ist er zurück: SRF strahlt immer dienstags die sechs neuen Folgen von «Der Bestatter» – die 7. und letzte Staffel – aus. Zur Vorpremiere kamen am Montag gut 290 Zuschauer ins Kino Ideal – 130 Tickets wurden an Fans verlost, die anderen Zuschauer waren geladene Gäste aus Politik, Showbiz, Wirtschaft – und Lokalprominenz. Zum Beispiel der legendäre Imbissbudenbesitzer Ömer Akyüz, der diverse Bestatter-Auftritte gehabt hatte und ganz gerührt war ob der Einladung zur Vorpremiere: «Es ist eine unbeschreibliche Freude», sagte er.

Vor der Premiere war eine Gruppe von 60 geladenen Gästen in den Genuss einer exklusiven «Bestatter»-Führung von aarau info gekommen. Da erfuhren sie einige Geheimnisse aus Staffel 7. So wurde beispielsweise verraten, in welchem Aarauer Quartier Kommissar Reto Doerig wohnt und was er Tierisches an den Wänden hängen hat.