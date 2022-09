Heimspiel Cup-Knaller: Die Basler Fans sind in Aarau eingetroffen, Busbetriebe rechnen mit Ausfällen Wegen Zwischenfällen in der Vergangenheit erhält das Heimspiels des FC Aarau gegen den FC Basel besondere Aufmerksamkeit der Polizei. Die rund 1000 erwarteten Basel-Fans kommen mit dem Extrazug.

Die Basler Fans zogen von der Bleichenmattstrasse in Richtung Herzogstrasse. Dabei wurden auch Fackeln gezündet. az

«Alle Ausschreitungen sind unnötig und unerwünscht. Aber jene in Aarau war noch unnötiger, noch unerwünschter.» – So blickt Ex-Basel-Präsident Bernhard Heusler auf jenes Spiel im Mai 2014 zurück, bei dem der FCB in Aarau siegte - und damit Meister wurde. Das endete im Platzsturm mit wüsten Szenen und letztlich sechs Verletzten inner- und ausserhalb des Stadions. Die Polizei musste Gummischrot einsetzen. Das Spiel ging als «Schande vom Brügglifeld» in die Annalen ein.

Entsprechend vorbereitet sind die Aargauer Einsatzkräfte auf den Cup-Kracher von heute Sonntag, der um 15.30 Uhr angepfiffen wird. «Der Einsatz wird unter der Leitung der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Transportpolizei sowie der Stadtpolizei Aarau und der Regionalpolizei Suret erfolgen», so der Polizeisprecher gegenüber der AZ. Die Basler reisten mit dem Fan-Zug an und sind mittlerweile im Stadion eingetroffen. Auf dem Weg dorthin waren sie grossmehrheitlich friedlich.

Basel-Fans auf dem Weg in Brügglifeld. az

Die Polizei weist darauf hin, dass es im Bereich Bahnhof, Hintere Bahnhofstrasse, Bleichemattstrasse, Bachstrasse sowie im gesamten Gönhardquartier zu Verkehrsbehinderungen durch Match-Besuchende kommen kann.

Die Busbetrieb Aarau AG teilt auf ihrer Website mit, dass der Match mit dem «erhöhten Fanaufkommen» wohl Auswirkungen auf den Busverkehr im Grossraum Aarau haben werde. «Wir rechnen in der Zeit von 13.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr mit Verspätungen und Kursausfällen vor allem auf den Linien 1, 4, 5 und 6. Bitte planen Sie mehr Reisezeit ein.» (nro/nah)