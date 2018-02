Am 1. März ist es ein Jahr her, seit Pascal und Rosella Broye die Leitung des Alterszentrums im Zopf in Oberentfelden übernommen haben. Der «Zopf», sagen sie, gestützt auf die Statistik des Departements Gesundheit und Soziales (DGS), sei eines der günstigsten Heime im Kanton Aargau. Und das Heimleiterpaar ist überzeugt: Gute Pflegequalität ist auch mit einem moderaten Budget möglich.

Ihre Philosophie räumen die beiden ein, hätten sie nicht neu erfunden. Im Grunde führten sie jene von Marianna Barbüda und Evort Meyer, des Heimleiterpaars vor ihnen, intensiv weiter. Und nach Möglichkeit würden sie sie noch ausbauen. «Nach einem Jahr», sagt Rosella Broye, «sind wir so weit, dass wir sagen dürfen, dass wir den Ansprüchen gerecht werden, die an uns gestellt werden.»

Die Qualitätsziele, ist Pascal Broye überzeugt, erreicht man nur mit Mitarbeitenden, die zufrieden sind und die gleiche Philosophie haben wie die Leitung. Von Vorteil ist auch eine niedrige Fluktuationsrate beim Personal. Und die Fluktuation, so Rosella Broye, hat man im Griff, wenn man die Mitarbeitenden pflegt und ihnen auch zuhört. Mit Kleinigkeiten könne man in diesem Zusammenhang vieles bewirken. Ein Beispiel: Im Personalraum wurde ein Wassersprudler eingerichtet, und zu Weihnachten haben alle eine Flasche dazu erhalten. Rekrutierungsprobleme beim Personal kennt der «Zopf» nicht.

Die Heimleitung dürfe sich auch nicht hinter dem Bürotisch verschanzen, sagt Rosella Broye. In diesem Zusammenhang weist sie darauf hin, dass ihr Ehemann, der im Gegensatz zu ihr im Bereich Pflege ein Quereinsteiger ist, alle Abteilungen aus eigener Anschauung kennenlernen will. Bei der Putzequipe und in der Küche war er schon jeweils für einen Tag. «Erfahren, wie es ist», heisst die Devise. «Ich trage die Teambekleidung und ich scheue mich auch nicht, das WC zu putzen», betont Pascal Broye. Und seine Ehefrau schiebt nach: «Die Mitarbeitenden haben extrem Freude daran. Sie merken: Wir sind uns nicht zu schade, im Bedarfsfall selber Hand anzulegen.»

Auf die Frage, ob das denn in andern Heimen nicht so sei, antwortet Pascal Broye, nein, selbstverständlich sei es nicht. Die Wertschätzung, sagt er, sei «ein wesentlicher Schlüsselfaktor dafür, dass die Menschen hier zufrieden sind». Das gelte auch für die Heimleitung, welche die Wertschätzung des Stiftungsrates geniesse – und an die Mitarbeitenden weitergeben könne. Die positive Atmosphäre erklären sich beide auch mit dem Umstand, dass der «Zopf» stiftungs- und nicht gewinnorientiert ist wie eine Aktiengesellschaft. «Was allenfalls als Gewinn abfällt, kann reinvestiert werden ins Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner.»

Keine «kalten Betten»

Motivierte Mitarbeitende sind ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit der Heimbewohnerinnen und -bewohner. Diese Zufriedenheit, sagt Pascal Broye, bestimme das Bild des Heims, das sich im Dorf verbreite. Die Folge davon: «Wir haben keine Ausfälle, keine ‹kalten Betten›.» Die Vollauslastung ermögliche das niedrige Preisniveau des «Zopfs». Ein anderer positiver Nebeneffekt seien immer wieder Spenden, die dann zweckgebunden für die Bewohner des Heims verwendet werden müssen.

Die «Kundenzufriedenheit» führt Pascal Broye auch auf den Umstand zurück, dass ein gewisses Mitspracherecht gewährt wird. Als es darum ging, die Weinkarte zu erneuern, gab es beispielsweise eine Degustation. Die Reaktionen wurden anschliessend ausgewertet. «Die Entscheidungen», so Rosella Broye, «haben zuletzt schon wir gefällt, aber erst, nachdem wir die Meinungen eingeholt hatten.» Und ihr Ehemann ergänzt: «Das Zuhören ist uns wichtig.»

Nicht auf allen Hochzeiten tanzen

Eine Demenzabteilung gibt es im Zopf übrigens nicht. Man müsse nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sagen dazu Rosella und Pascal Broye. Demenzstationen gebe es in der Region genug. Etwa 30 Prozent der Bewohner im «Zopf» sind dem Vernehmen nach schwer pflegebedürftig, etwa 50 Prozent sind es in mittlerem Ausmass, und 20 Prozent sind noch sehr selbstständig.

Ist jemand weglaufgefährdet oder eine Gefahr für Dritte, kann eine Verlegung in eine dafür eingerichtete Institution angezeigt sein. In ökonomischer Hinsicht ist das für den «Zopf» laut dem Heimleiterpaar «bis jetzt glücklicherweise kein Problem»: Die Betten bleiben nicht leer.