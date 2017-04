Am 21. Mai stimmen die Aarauer Stimmberechtigten darüber ab, ob die städtischen Alters- und Pflegeheime Herosé und Golatti verselbstständigt werden sollen. Der Einwohnerrat hat zugestimmt. Ein Komitee, bestehend aus dem Personalverband der Stadt Aarau, der Gewerkschaft VPOD sowie der SP Stadt Aarau, wirbt mit Flyern und Plakaten für ein Nein. Es fordert einen Gesamtarbeitsvertrag für die Angestellten.

Doch die Betroffenen wollen das offenbar gar nicht. In einem offenen Brief wenden sich Mitglieder des Herosé-Leitungsteams an die Aarauer Stimmbürger. Konkret handelt es sich um sieben der acht Stationsleiter: Christiane Pfäffli, Roland Solleder, Myrtha Setz, Benedicto Aquino, Christine Schor, Esther Indraccolo und Jasmin Mathys.

Unterschrieben hat auch der Fachverantwortliche Pflege, Pius Brünner. Sie alle sprechen sich entschieden für ein Ja am 21. Mai aus. «Die Privatisierung in Abhängigkeit eines Gesamtarbeitsvertrags zu setzen, erachten wir nicht als zielführend.» Im Aargau verfüge kein einziges Heim über einen Gesamtarbeitsvertrag.

Kritik an schwerfälliger Politik

Heute werden die beiden Pflegeheime Herosé und Golatti als Eigenwirtschaftsbetrieb der Stadt geführt. In deren Globalbudget habe die Betriebsrechnung der Heime keinen Einfluss, heisst es im offenen Brief. Gleichzeitig sei jedoch die politische Abhängigkeit gross. Entscheide würden in politischen Gremien besprochen, diskutiert und behandelt, was die Entscheidungsfindung und die Umsetzung der Entscheide stark verlangsame, schreiben die Herosé-Stationsleiter. «Durch die Privatisierung könnte dieses langsame Handeln und Denken umgangen werden», dank eines «fachkompetenten Verwaltungsrats».

Die Unterzeichnenden des Briefs zeigen sich überzeugt, dass man «mit der Besitzstandswahrung eine gute Übergangslösung geschaffen» habe, um «die Umsetzung des Personalrechts vom öffentlichen ins Privatrecht zu überführen». Eine schlechtere Stellung der Mitarbeitenden im privatrechtlichen Umfeld sehen die Kadermitarbeiter des Herosé nicht als gegeben an: «Im Gegenteil, klare und modernere Anstellungsbedingungen steigern die Wettbewerbsfähigkeit im hart umkämpften Arbeitsmarkt.» Als Beispiel nennen die Verfasser des offenen Briefes den Zeitzuschlag für Nachtarbeit von 10 Prozent. «Dieser wird bei den jetzigen Anstellungsbedingungen nicht entrichtet, obwohl er seit dem 1. August 2003 obligatorisch ist.»

«Keine Verunsicherung»

Rund ein Drittel der Pflegeheim-Angestellten hatten eine Petition der Gewerkschaft VPOD und des Personalverbands der Stadt Aarau unterzeichnet, worin ein Gesamtarbeitsvertrag gefordert wurde. Die beiden Organisationen berichteten denn auch von durch die Privatisierungspläne «stark verunsicherten» Mitarbeitenden. Im Februar hatte SVP-Einwohnerrat und Stadtratskandidat Simon Burger in einer Anfrage wissen wollen, wie die Situation nun wirklich sei.

In seiner Antwort hält der Stadtrat klar fest: «Es ist keine generelle starke Verunsicherung der Mitarbeitenden feststellbar.» Die Mitarbeitenden seien über verschiedene Informationskanäle auf den Laufenden gehalten und teilweise via Arbeitsgruppen einbezogen worden. Und weiter: «Die in der Medienmitteilung des VPOD geäusserten starken Verunsicherungen entsprechen nicht der Situation in den Pflegeheimen.»

Der Stadtrat betonte, die Angestellten müssten im Fall einer Privatisierung nicht mit schlechteren Arbeitsbedingungen rechnen, sondern würden sogar «durchweg von Verbesserungen profitieren». Zudem weist der Stadtrat darauf hin, dass es bereits schwierig genug sei, genügend qualifizierte Mitarbeitende zu finden. «Demzufolge wäre eine Verschlechterung der Anstellungsbedingungen im ausgesprochen arbeitnehmerbestimmten Arbeitsmarkt kontraproduktiv.»

Aktion als störend empfunden

Einwohnerrat Simon Burger hatte vom Stadtrat weiter wissen wollen, ob es stimme, dass sich die Angestellten der Heime durch die Unterschriftensammlung der Gewerkschaften bedrängt gefühlt hätten. Die Antwort des Stadtrats: «Ein grosser Teil der Belegschaft hat die Unterschriftenaktion des VPOD und des Personalverbandes tatsächlich als störend empfunden.» Der Stadtrat sei darüber informiert worden und habe die Aktion mit Blick auf das Demokratieverständnis als legitim betrachtet.