Haut sie die Büetzer Buebe noch einmal aus den Socken?

Heute Abend ist es also so weit. Martina «Mary» Vogel aus Dürrenäsch steigt in den Ring. In den Battles von «The Voice of Switzerland» singt sie mit einem Talent aus ihrem Team darum, in die nächste Runde zu kommen. Sollte sie es schaffen, entscheidet sich in den Sing-offs, ob sie den Sprung ins Finale schafft.

Mary, die Frau, die man so schnell nicht wieder vergisst. Ihr Haar trägt sie blau und aufwendig frisiert, ihre Lippen blutrot geschminkt, Gesicht und Ohren gepierct, ihre Arme und Hände bunt tätowiert. Sie liebt Kleidchen mit Puff und Petticoats und sowieso alles, was die Fünfzigerjahre mit sich brachten. Mary ist eine Rockabella. Mit einer Stimme, so rau und unverwechselbar, dass sie damit allen vorneweg die Büetzer Buebe aus den Socken gehauen hat. «Dich hat der Himmel geschickt», rief Trauffer bei den Blind Auditions, so begeistert war er.