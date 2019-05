«Es geht jetzt nur noch 42 Tage bis zum Beginn des Eidgenössichen Turnfestes», erklärte OK-Präsident und Regierungsrat Alex Hürzeler an der Eröffnung des «Haus des Sports» am Mittwochabend in Aarau.

Im Doppelchalet an der Aare können sich die Aargauer in den nächsten sechs Wochen auf den nationalen Grossanlass einstimmen. Es ist ein öffentlich zugängliches Restaurant, in dem auch viele Anlässe stattfinden. Zu sehen war etwa auch die Aerobic-Show des TV Eien-Kleindötingen und das ETF-Chörli (ehemals Chor TV Suhr) zu hören.