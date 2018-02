Peter C. Beyeler kann sich vorstellen, dass die Stadt eingreift, wenn verlotternde Häuser die Attraktivität einer Gasse beeinträchtigen.

In einem Strassenzug mit einer Immobilie in schlechtem Zustand mittendrin, die man sanieren sollte, mag ein Eingriff optisch richtig sein. Aber letztlich entscheidet der Markt, was mit dem Haus passiert. Wenn der Staat in den Markt eingreift und beispielsweise Liegenschaften aufkauft, stellt sich die Frage: Wer entscheidet, wer nachher diese Immobilie, diesen Laden nutzen kann? Welche Branche? Welches Unternehmen? Der Staat kann zum Preistreiber im Markt werden.

Sie möchten die öffentliche Hand am liebsten aus dem Spiel lassen?

Primär müssen Detaillisten immer selber handeln. Von der Stadt dürfen wir zwar eine gewissen Unterstützung erwarten, aber nicht in dem extremen Ausmass wie die Vorschläge von alt Regierungsrat Beyeler.

Worin könnte der Support bestehen?

In Aarau haben wir schon ein sehr gutes Stadtmarketing. Gefragt sind gute Rahmenbedingungen. Dazu zählen zum Beispiel ein gutes Verkehrskonzept und Begegnungszonen, in denen sich der Konsument wohlfühlt. Etwas, worauf wir an der Vorderen Vorstadt seit Jahren warten.

Die Stadt könnte auch für eine Anschubfinanzierung sorgen, wenn ein Hauseigentümer die Sanierungskosten nicht alleine stemmen kann. Die öffentliche Hand erhält das Geld in der Regel vorteilhafter als ein Privater und könnte zeitlich limitiert eine Teilfinanzierung unter Absicherung auf die Liegenschaft verbürgen.

Der Laden-Mix im Zentrum ist eine häufig diskutierte Frage in Aarau.

Was wurde nicht alles im Zusammenhang mit dem Strebel-Haus oder der ehemaligen Postfiliale Kaufhaus gesagt und geschrieben? Ideen wie, H & M oder Zara wären als Frequenzbringer gut. – Das sind alles zwar erfolgreiche, aber langfristig doch auch langweilige Konzepte, weil man dann überall das gleiche findet. Der Konsument wird müde, überall das gleiche Sortiment zu sehen. Die Spannung fehlt und verblasst. Sie können in Berlin, in München oder in die Telli zu H & M gehen – Sie finden eine Monotonie des Angebots.

Im Übrigen reden wir in Aarau – und auch beim Zentrum Aarau – oftmals ausschliesslich von der Altstadt. Der Aarauer Markt spielt sich grossräumiger zwischen Bahnhof, Kasinostrasse, Igelweid, Aargauerplatz, Vorstadt, Rain und Ziegelrain, Kernaltstadt bis zur Kettenbrücke ab. Das ist das Zentrum.

Sie sind der Meinung, der Aarauer Detailhandel habe durchaus eine Chance?

Im Zentrum, denke ich, hat ein KMU-Geschäft seine Chance, wenn es die Strategie «to be different» fährt, eine Differenzierungsstrategie zum Mainstream. «To be different» bedeutet, sich eine Einzigartigkeit als Anbieter aufzubauen. Zur Illustration: Da stehen drei Restaurants nebeneinander. Und alle bieten das Gleiche an. Das ist langweilig. Es ist doch interessanter, wenn wir einen Asiaten, einen Mexikaner und einen gutbürgerlichen Schweizer nebeneinander finden. Die können sich gegenseitig befruchten. Wenn etwas gut läuft, zieht es anderes an – das ist ein altes Gesetz.

Auf Aarau bezogen, denke ich, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, egal wen es betrifft: Anders sein als der Mainstream – und ein anderes Sortiment anbieten. Mindestens mehrheitlich sollte sich das Sortiment von jenem anderer Anbieter unterscheiden.

Aber das ist wohl noch nicht das ganze Erfolgsrezept?

Nein, als Unternehmer muss man auch präsent sein im Laden. Das ist unsere Stärke. Und über eine hohe Zufriedenheit müssen wir den Kunden zum Wiederkäufer machen. Das schaffen wir nur mit Sortimentskompetenz und insbesondere mit hoher Fachkompetenz: Was wir den Kunden erzählen, muss stimmen.

Das wiederum schaffen wir nur, wenn wir über gutes Verkaufspersonal verfügen – mit hoher Sozial- und Fachkompetenz. Diese Leute finden Sie nicht auf der Strasse. Man muss sie ausbilden. Viele Unternehmer haben diesem Thema jahrelang zu wenig oder nur standardisiert Aufmerksamkeit geschenkt. Erfolg ist immer von den Menschen abhängig mit oder ohne Onlinehandel und Einkaufstourismus.

Trotzdem ist beim Fachhandel viel Pessimismus herauszuspüren.

Es fragt sich auch, welche Vorstellung man von «leben können» hat. Man muss einfach sehen: Wir bewegen uns nicht mehr in einer Zeit des Marktzuwachses. Der Detailhandel verzeichnet Umsatzrückgänge. Jeder muss zufrieden sein, wenn es ihm gelingt, die Stellung zu halten. Im Prinzip ist das ein Rückschritt, aber es lässt sich aktuell nicht ändern.

Einen Faktor wie den Eurokurs kann man nicht beeinflussen, da muss ich durch – aber ich mache, was ich kann. Tatsache ist, dass meine Branche bei den Umsatzrückgängen den Plafond bereits erreicht hat. Der Detailhandel hinkt der Konjunkturerholung aber weiter hintennach. Das dürfte auch in Aarau so sein.

Wo sehen Sie allenfalls spezifische Probleme der Aarauer Kernaltstadt?

Wir finden wenig grössere Läden mit einer gewissen Angebotsbreite, keine starken Magnete, weil sich das Konsumentenverhalten verändert hat. Der Kernaltstadt täten ein wenig grössere Ladenflächen gut. Solche könnten helfen, neue Konzepte anzuziehen. Das könnten auch Konzepte von aussen sein, aber die Nachfrage dafür müsste da sein. Es braucht wohl eine gute Durchmischung mit international gefragten Brands, die für Frequenz sorgen – auch bei andern Geschäften.

Weshalb möchten Sie grössere Ladengeschäfte?

Die Mieten in Aarau sind überdurchschnittlich hoch. Viele Altstadtläden sind Zweitexistenzen. Von 50 Quadratmetern kann man in der Regel nicht leben, ausser man verkauft ein ganz teures oder ein hochmargiges Produkt. Aber es gibt Vorschriften, die verhindern, dass man die Mauern durchbrechen und Läden miteinander verbinden kann. Ich finde den Heimatschutz eine gute Sache, aber er kann zu einer grossen Barriere werden.