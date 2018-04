Herr Hilfiker, ist der Job als Stadtpräsident anstrengender, als Sie erwartet haben?

Hanspeter Hilfiker: Nein, ich bekam in meiner Zeit als Stadtrat bereits relativ viel mit, was ein Stadtpräsident tun muss. Auf dieser Basis wurden meine Erwartungen erfüllt.

Also sind die 230'000 Franken Jahreslohn gar nicht so hart verdientes Geld?

Es ist natürlich ein sehr zeitintensiver Job. Die Präsenzzeiten sind hoch, die Aufgaben vielfältig – aber das macht es ja spannend.

Also sind Sie viel an Stehapéros und Cocktails?

Es geht. Ich achte darauf, dass ich mich in diesem Bereich zurückhalten kann. Es gibt aber relativ viele Grussworte und Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde. Für mich ist es wichtig, die Stadt an Anlässen zu vertreten.

Wie oft haben Sie in den ersten 100 Tagen Ihre Vorgängerin um Rat gefragt?

Ich hatte fast keinen Kontakt mit Jolanda Urech. Es gab ein, zwei Telefonate. So habe ich ihr mitgeteilt, dass der Rechnungsabschluss 2017 der Stadt gut herausgekommen ist.

Wieso haben Sie eigentlich nicht das Büro von Jolanda Urech übernommen?

Wir haben bereits im letzten Quartal 2017 eine kleine Reorganisation vorgenommen. Wir haben die Stadtkanzlei und die Stabsbereiche zusammengeführt. Das Büro von Jolanda Urech war sehr gross. Dort ist jetzt der ganze Personalbereich mit fünf Arbeitsplätzen. Das Büro, in dem ich jetzt bin, ist kleiner, aber adäquat. Es ist bestens geeignet – auch für die Repräsentationsfunktionen. Ich befinde mich jetzt in unmittelbarer Nähe des Stadtschreibers, der Einheit Organisation und Strategie sowie der Kanzlei.

Konnten Sie neue Möbel auswählen?

Ich habe das Pult und den Stuhl von Jolanda Urech übernommen. Neu habe ich einen Sitzungstisch.

Sie arbeiteten Ende November, als Sie zum Stadtpräsidenten gewählt wurden, noch bei der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur. Wie war der kurzfristige Wechsel nach Aarau überhaupt möglich?

Der Wechsel war vorbereitet und ich hatte in Winterthur kommuniziert, dass ich für das Stadtpräsidium kandidiere. Es ging gut. Ich habe per Ende Dezember gekündigt und habe dann aber noch gewisse Arbeiten weitergeführt. Per Ende Februar konnte ich das abschliessen. Und mein Mail bei der ZHAW wurde per Ende März aufgelöst.

Was macht ein Stapi-Stift in der ersten Phase?

Es ging vor allem darum, die Verwaltung, die Leute, kennen zu lernen, mit denen ich in meiner früheren Tätigkeit als Stadtrat noch nicht zu tun hatte. Und dann musste ich mich in die regionalen und überregionalen Funktionen einarbeiten.

Im September kündigte Rockwell das Konsultationsverfahren für den Abbau von 250 Arbeitsplätzen an. Wissen Sie, ob es jetzt wirklich zu diesem Kahlschlag kommt?

Wir wissen noch nicht mehr. Es war ja auch angekündigt, dass die Produktion 2020 aufgehoben wird.

Haben Sie erwartet, dass die Grossverteiler im Bereich Igelweid/City Märt so gross investieren, wie sie es jetzt tun?

Das ist für uns sehr erfreulich. Coop und Migros fördern den Standort Igelweid und Aarau. Sehr gefreut haben mich auch die Erweiterung des Globus, der Umbau bei PKZ und die Aktivitäten von anderen Anbietern. Das zeigt, dass Aarau als Detailhandels-, Gewerbe- und Wirtschaftszentrum einen ganz guten Ruf hat. Ich hoffe, dass es auch im Aeschbach-Areal und rund um den Bahnhof einen attraktiven Mix geben wird.

Im letzten Herbst hat die Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg eine Strafuntersuchung wegen der rechtswidrigen Eröffnung der Kunsteisbahn (Keba) eingeleitet. Wie weit sind Sie involviert?

Ich wurde im Herbst auch befragt, habe aber seither nichts mehr gehört. Ich gehe davon aus, dass es im Verfahren irgendwann einen Entscheid geben wird.

Wo stehen wir bei der Bewältigung der Bewilligungsprobleme im Bereich der Keba und der benachbarten Fussballplätze?

Wir haben, wie angekündigt, innerhalb von neun Monaten nach Rechtskraft der Übergangsregelung das Baugesuch für den unbefristeten Betrieb eingereicht. Für die Keba, die Trainingsfelder und die Lüftung. Wir streben die ursprünglichen Betriebszeiten an.

Als Mitglied der Task Force haben sie sich vor allem in der Stadionfrage stark eingebracht. Keine Angst, zu scheitern?

Das Projekt ist jetzt schon sehr lange unterwegs. Es geht nun darum, mit Einbezug der Bevölkerung einen Entscheid zum Stadion herbeizuführen. Wir können jetzt über den «Plan B», die Lösung mit den Hochhäusern, diskutieren. Dann wird entschieden.

Wann hat der neue Stadtpräsident erstmals Ferien?

Nächste Woche. Es geht Richtung Osten.