Buchs/Aarau Eniwa: Halbjahresergebnis ist deutlich schlechter als im Vorjahr Eniwa hat auf eine Erhöhung der Gaspreise zugunsten der Kundinnen und Kunden verzichtet, obwohl die Beschaffungskosten massiv gestiegen sind. «Dies führt zu beträchtlichen Mindereinnahmen und zum Halbjahresergebnis 2023», teilt das Unternehmen mit.

Eniwa hat im ersten Halbjahr 2023 weniger Strom und Gas abgesetzt als gedacht. Bild: Alessandro Della Bella

«Die Positionierung der Eniwa AG stimmt, die Auftragslage ist hoch und der investitionsintensive Ausbau der fünf Versorgungsnetze kommt voran», schreibt das Versorgungsunternehmen in seiner Mitteilung. Und dann folgt das «Aber»: Das Halbjahresergebnis beträgt nur knapp 1,48 Millionen Franken. In der Vorperiode waren es 6,16 Millionen Franken. Immerhin hat sich das Finanzergebnis, in der Vorperiode weit im Minus, wieder deutlich ins Plus erholt.

«Der milde Winter und der überdurchschnittlich warme Frühling führten zu wenigen Heizgradtagen, welche den Gasabsatz am stärksten beeinflussten», heisst es in der Mitteilung. Der Netzabsatz beim Strom fiel im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5 Prozent tiefer aus, beim Gas um 13 Prozent und bei der Fernwärme/-kälte um 7 Prozent. Beim Energieabsatz Strom gab es einen Rückgang um 5,7 und beim Gas um 12,8 Prozent.

«Die hohen Strombeschaffungskosten im ersten Halbjahr und der Entscheid, auf die Weitergabe der höheren Beschaffungskosten beim Gas zu verzichten, schlagen sich im Halbjahresergebnis der Eniwa AG nieder», begründet das Unternehmen. Schon im Mai hatte CEO Hans-Kaspar Scherrer gegenüber der AZ gesagt, man sei noch im Abverkauf von teuren Winter-Gasmengen. Sie waren aufgrund der angespannten Versorgungslage gesichert worden. «Die fehlenden Deckungsbeiträge beim Gas führen zu beträchtlichen Mindereinnahmen», heisst es nun. «Insgesamt führten die höheren Beschaffungskosten in einem sehr volatilen Umfeld beim Strom und Gas zu einem um 16 Prozent höheren Umsatz, aber zu geringeren Deckungsbeiträgen.»

Gemäss Mitteilung gewinnt der Versorgungsbereich EnerCom «mit dem Ausbau des Glasfasernetzes (FTTH), dem immer grösser werdenden Datacenter in Buchs sowie mit Internet- und Cloudlösungen laufend neue Kundinnen und Kunden». Das anhaltende Wachstum bei den Firmenkunden zeige die steigende Nachfrage nach einer «leistungsfähigen, sicheren und nachhaltigen digitalen Infrastrukturversorgung»: «Redundante Speicherorte, Cloud-Architekturen und Cybersicherheit werden für kleinere und mittlere Unternehmen strategisch immer wichtiger.»

Sowohl der Auslastungsgrad als auch der Auftragseingang seien bei der Elektroabteilung hoch. Ein starkes Wachstum verzeichne Eniwa im Bereich der erneuerbaren Energien, beim Bau von Photovoltaikanlagen und beim Ausbau der Elektromobilität. «Der Auftragseingang liegt über den Erwartungen», heisst es, doch auch hier gibt es ein «Aber»: «Aufgrund von Verzögerungen in der Lieferkette liegt der Fokus neben der Akquise von neuen Projekten auf dem effizienten Abschluss der noch zahlreichen offenen Aufträge.»

Die Eniwa AG erwarte bei guter Auftragslage und hohem Auftragseingang für das Jahr 2023 ein befriedigendes Ergebnis, heisst es weiter. Zum Ausblick 2024 lässt sich CEO Hans-Kaspar Scherrer so zitieren: «Ich bin überzeugt, dass die Eniwa im Jahr 2024 wieder an frühere Jahresergebnisse anknüpfen wird und wir nächstes Jahr wieder mit einem besseren Ergebnis abschliessen werden.»

Eniwa geht im Ausblick auf laufende und anstehende Projekte ein. Vieles davon ist bereits bekannt, zum Beispiel die im Bau befindliche Biogasanlage Telli. Auch zum neuen Unterwerk und zum neuen Kraftwerk an der Aare gibt es ein Update - nämlich, dass beide Projekte nach wie vor wegen Einwendungen blockiert sind. Das verursache «beträchtliche Mehrkosten», so Eniwa.