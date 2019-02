Das geht aus dem bis zum 15. März bei der Bauverwaltung öffentlich aufliegenden Baugesuch für den entsprechenden Innenausbau hervor. Als Bauherr und Projektverfasser tritt Bekir Bekiri, mazedonischer Staatsbürger und Geschäftsführer der Power Distribution AG, auf.

Migros fand Käufer fürs Gebäude

Ende November 2017 konnte die Migros ihr neues Geschäft im Suhre-Park eröffnen. An der Metzgergasse war sie seit den 50er-Jahren zu Hause gewesen. Für die dortige Liegenschaft mit dem 300 Quadratmeter grossen Ladenlokal im Erdgeschoss fand der Grossverteiler im April letzten Jahres eine Käuferin: die Flantas Unternehmung AG in Schlieren ZH. Die 2012 von Selman Aliu gegründete Firma ist primär im Bereich des Güter- und Personentransports auf der Strasse tätig.

Im gleichen Sektor operiert auch die Power Distribution AG. Diese verteilt gemäss Website nicht nur Waren, sondern unterhält in Oberbipp BE auch ein Lager, nach eigenen Angaben insbesondere für Lebensmittel, Getränke und Verpackungsmaterialien. Die Power Distribution AG beschäftigt, wie aus dem Baugesuch hervorgeht, sechs bis acht Arbeitnehmende, vier bis sechs sollen in den Räumlichkeiten an der Metzgergasse 1 arbeiten.