Hagelgewitter wütet über Aarau: «Das habe ich noch nie erlebt» – Feuerwehren rücken rund 20 Mal aus

Zwei heftige Gewitterzellen in der Region Aarau führten am Sonntagnachmittag zu starkem Hagel. Die Kantonspolizei Aargau berichtet von rund 20 Einsätzen der Feuerwehr, die wegen Überschwemmungen in Tiefgaragen und Kellern ausrücken musste. Schäden richtete das Unwetter besonders in den Gemeinden Aarau und Küttigen an. Die Feuerwehr Aarau sei 14 Mal ausgerückt, sagt Kommandant David Bürge. «In mehreren Orten ist auch Wasser auf die Strasse überlaufen, weil die Abflüsse verstopft waren», so Bürge. In Küttigen sei die Feuerwehr sechs Mal wegen Überschwemmungen im Einsatz gewesen, erklärt Kommandant Daniel Wernli. Zudem hätten die grossen Regenmengen einen Kanalisationsrückstau verursacht, der mehrere Schachtdeckel aufgedrückt habe. Diese habe man wieder verschliessen müssen, sagt der Feuerwehrkommandant.

53 Liter pro Quadratmeter: Am meisten Regen fiel in Gösgen

«Die gemessenen Niederschlagsmengen sind eindrücklich, aber für ein starkes Gewitter nichts Aussergewöhnliches», sagt Patrick Stierli von Meteo-Schweiz. Die Wetterstation in Buchs mass 28,3 Millimeter Niederschlag für den ganzen 16. August, davon 19,5 zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Das ist die zweithöchste Tagessumme dieses Jahr. Dies sei ein üblicher Wert für ein Gewitter, so Stierli. «Nicht alltäglich» sei jedoch die Hagelmenge gewesen. «So etwas habe ich noch nie gesehen», schreiben mehrere Leser zu ihren Bildern, die sie der AZ schickten, oder in sozialen Medien posteten.

Die schweizweit stärksten Niederschläge seien übrigens in Gösgen gefallen, erklärt der Meteorologe. Die Wetterstation Zofingen mass gar 38,1 Millimeter Niederschlag innert 24 Stunden. Trotzdem wurde die Feuerwehr in Zofingen kein einziges Mal alarmiert. Ein Grund, warum die Region Aarau trotz geringerem Niederschlag von Überschwemmungen betroffen war, könnten laut Meteorologe Stierli die relativ grossen Hagelmengen sein, die dort niedergingen: «Hagel dürfte wahrscheinlich dazu geführt haben, dass die Abflüsse verstopft waren und es zu lokalen Überflutungen kam.» Besonders stark regnete es in Gösgen: 53,4 Millimeter Niederschlag fielen dort am Sonntag, davon 42,6 zwischen 17 Uhr und Mitternacht. Es handelt sich um den höchsten Tageswert in diesem Jahr.

Die Aufzeichnungen der Wetterstation Erlinsbach zeigen herrlich, wie die Gewitterfront aufzieht: