«Jetzt passt es einfach», sagt Yvonne Bachofner und lächelt. Jetzt passt es. Mit dem Wechsel, dem Abgeben, dem Kürzertreten. Noch ein strenger Dezember, noch einmal Tage voller Tannnadeln und Glitzerstaub. Dann wird Yvonne Bachofner (67) den «Blumen Racheter» an der Tramstrasse 15 in Suhr nach knapp 40 Jahren in die Hände ihrer einstigen Lehrtochter übergeben. Manuela Perrone (39) wird den Blumenladen ab Januar 2019 führen.

Mit dem Wechsel endet eine über 60-jährige Familiengeschichte: Yvonne Bachofner ist die Tochter von Ernst und Heidi Racheter, die den Blumenladen 1955 eröffnet haben. Als sie die Lehre als Floristin begann, zarte 15 Jahre alt und der Schule überdrüssig, tat sie es gern, aber auch mit einer grossen Portion Pflichtgefühl. «Eine Lehre als Coiffeuse wäre auch toll gewesen», sagt sie. Oder eine Ausbildung zur Textilentwerferin, wie der Berufsberater es vorgeschlagen hatte. «Aber noch einmal vier Jahre Schule und kein eigenes Geld» – Yvonne Bachofner lacht und schüttelt den Kopf, das kam nicht infrage. Also wurde sie Floristin. Nicht im elterlichen Betrieb, sondern bei Frau Boos im badischen Rheinfelden, der einstigen Mitarbeiterin ihrer Eltern.

Tierfutter im Blumenladen

Noch keine zwanzig Jahre alt, kam Yvonne Bachofner zurück nach Suhr, um den Eltern unter die Arme zu greifen. Damals habe der Laden noch anders ausgesehen als heute. «Früher hatten die Leute nicht die Möglichkeit, viel Geld für Blumen auszugeben», sagt sie. Also wurden bei «Racheter» Blumenzwiebeln, Samen, Setzlinge, sogar Tierfutter verkauft.

Auch bei den Blumen gab es deutlich weniger Auswahl als heute. Blumen aus Übersee? Undenkbar. Yvonne Bachofner erinnert sich an Nägeli aus Italien, die im Bastkörbli geliefert wurden, an die Tulpen aus Holland, die mit dem Nachtzug kamen und morgens mit dem Leiterwägeli am Bahnhof abgeholt werden mussten. Und natürlich an die Tannäste, die sie jeweils im Wald zusammensuchte. «Wir haben einfach das Beste aus dem gemacht, was wir zur Verfügung hatten und was die Saison gerade hergab», sagt sie. So schöne Rosen wie heute habe man damals übrigens auch nicht gehabt, sagt sie, und befühlt zärtlich ein rotes Blüten-Köpfchen.

Das letzte Jahr mit Baustelle

Mit knapp 30 Jahren übernahm Yvonne Bachofner den Laden, als Mutter zweier Buben, die sie alleine grosszog. Oftmals habe sie bis tief in die Nacht gearbeitet, sagt sie, sei bereits morgens zum Umfallen müde gewesen. Rund 30 Lehrtöchter und einen Lehrling hat sie in all den Jahren ausgebildet, hat sich durch Tiefs geplagt und über Höhen gefreut wie das jeder Selbstständige tut, hat Generationen von Suhrern aufwachsen sehen, hat Sträusse für Bräute und später für deren Töchter gebunden, einmal gar schon für eine Enkelin, und sagt heute zufrieden: «Ich hätte das alles nicht anders gewollt.»

Selbst über die Konkurrenz durch die Grossverteiler, die heute wie sie Sträusse wie Gestecke anbieten, sagt sie nur: «Wir würden gar nicht alles stemmen können, die Nachfrage ist heute so gross.» Ausserdem biete sie im Blumenladen etwas, was die Grossverteiler nicht haben: Zeit für einen Schwatz, für Persönliches. Sie kennt ihre Kundinnen und Kunden, kennt Vorlieben und Lebensgeschichten. Ein unbezahlbarer Vorteil.