«Ich denke, dass das junge, vollgedröhnte Leute waren, die nichts Schlaueres zu tun hatten», erzählt Micha Topalovic Tele M1 und zeigt auf sein Auto. Er ist der Besitzer des blauen VW T3, welcher in der Nacht auf Sonntag im Gebiet der Lokale «KIFF» und «Schlaflos» in der Aarauer Telli Opfer von Vandalen wurde. Viel Zeit und Geld habe er in das Auto investiert, nun liegen Steine hinter zerschmetterten Scheiben auf dem Fahrersitz. An insgesamt 13 Autos wurden am Wochenende Seitenspiegel abgerissen und Scheiben eingeschlagen, auch die Fenster dreier Gebäude wurden zerstört.