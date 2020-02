Grüner Teppich über die A1: Jetzt kommt die Tierbrücke für 13,9 Millionen Franken

Im Wald zwischen Suhr und Gränichen werden dieses Jahr 13,9 Millionen Franken verbaut: Das Bundesamt für Strassen (Astra) erstellt im Gebiet Rynetel eine Wildtierüberführung über die Autobahn A1. Das ist, vereinfacht gesagt, eine breite, bepflanzte Brücke, auf der Tiere künftig die Autobahn überqueren können. «Verkehrswege durchtrennen die Lebensräume der wild lebenden Tiere», erklärt das Bundesamt.

Um diese zu vernetzen, hat das Bundesamt für Umwelt Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung definiert. Dazu gehört auch der Wildtierkorridor mit der Nummer A6 bei Suhr. Und dieser soll nun eine Brücke über die Autobahn erhalten. Wenn man so will, überspannt künftig also die Tier-A6 die Fahrzeug-A1.

Auf der Brücke gibts sogar temporäre Tümpel

Die Dimensionen der geplanten Brücke sind beachtlich: Sie besteht aus zwei Bogenträgern aus Holz mit einer Spannweite von je rund 17 Metern. «Oben steht für die Tiere eine nutzbare Breite von 50 Metern zur Verfügung», so Astra-Sprecherin Esther Widmer. Die Brücke wird mit Erde bedeckt und auf der ganzen Breite bepflanzt. Es gibt darauf sogar kleine Tümpel und Gräben, die temporär Wasser führen, ausserdem Steinhaufen und Erdwälle.