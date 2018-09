Karl H. (Name geändert) geht es mies. Den 85-Jährigen plagen gesundheitliche Probleme; er hat Mühe beim Gehen. Noch schlimmer ist seine Frau dran: Solange es ging, pflegte er die Schwerkranke zu Hause. Dann wurde sie in ein Heim verlegt. Der Mann klingt resigniert: «Es ist ein langsames Wegsterben.» Der längst pensionierte Beamte führt ein einsames Leben in seiner Wohnung in der Region Aarau. Er geht nirgends mehr hin. Das hat einen besonderen Grund – eine Geschichte, die dem Senior zu schaffen macht. Die er nicht wegstecken kann und die ihn beschämt: Im November 2017 wurde er, in zweiter Instanz, rechtskräftig verurteilt – wegen Hausfriedensbruchs.

Schuld an allem war ein Päckchen Reibkäse. Kostenpunkt: Fr. 1.95. Es war am 28. Mai 2016. H. kaufte in der Denner-Filiale in der Aarauer Telli ein – für 120 Franken. Nachdem er an der Kasse bezahlt und seine Einkäufe in einer Tasche verstaut hatte, packte ihn ein Security-Mann und durchwühlte das Behältnis. Zwischen dem Boden und der Karton-Verstärkung, wie sie solche Taschen oftmals aufweisen, fand der eifrige Deutsche einen flachen Gegenstand, der nicht auf dem Kassenzettel figurierte: ein Päckchen Reibkäse. Der Wachmann schrieb später in seinem Rapport von einem doppelten Boden, einer Vorrichtung zum Klauen. «Ladendiebstahl» lautete der Befund, den der Wachmann dem verdutzten Senior an den Kopf warf. Als ob es logisch wäre, Waren für 120 Franken korrekt zu bezahlen und einen Beutel Reibkäse für Fr. 1.95 an der Kasse vorbeizuschmuggeln.