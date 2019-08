Die Meyerschen Stollen im Aarauer Untergrund gelten als technik- und industriegeschichtlich einzigartiges Baudenkmal. Verschiedene Bauvorhaben wie der Neubau der Post und des Bahnhofs Aarau haben die Stollen in den letzten Jahrzehnten wiederholt beeinträchtigt. Immer wieder wurde deshalb beklagt, dass die Stollen nicht unter Schutz stehen. «Mindestens kantonal denkmalschutzwürdig» «Die Stollen», schreibt in diesem Sinne nun der Aarauer FDP-Grossrat Lukas Pfisterer in einer Interpellation, sind nicht kantonal denkmalgeschützt, obwohl sie einmalig sind.» Pfisterer, der Präsident der kantonalen FDP ist, bittet den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: «Ist der Regierungsrat auch der Meinung, dass die Meyerschen Stollen im Aargau ein technik- und industriegeschichtlich einzigartiges Bauwerk darstellen? Ist der Regierungsrat auch der Meinung, dass die Meyerschen Stollen in Aarau mindestens kantonal denkmalschutzwürdig sind?» Und: «Ist der Regierungsrat bereit, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit die Meyerschen Stollen in Aarau mindestens kantonal denkmalgeschützt werden mit dem Ziel, die wesentlichen Elemente der Stollen (für das System wichtige Bereiche des Systems, Wasserführung) zu erhalten?»

Pfisterers Anliegen deckt sich mit jenem der Interessengemeinschaft (IG) Meyersche Stollen, deren Ziel es seit 20 Jahren ist, den einmaligen Zeugen der Aarauer Industriegeschichte integral zu erhalten und den öffentlichen Zugang zu gewährleisten. Letzterer ist punktuell seit 2010 auch im dritten Untergeschoss des neuen SBB- Bahnhofs gegeben – im «Aufschluss Meyerstollen», der dem Stadtmuseum Aarau angegliedert ist. Unterschutzstellung: eine unendliche Geschichte Mit der Unterschutzstellung der Stollen harzt es seit Jahrzehnten. Unter anderem waren sich Kanton und Stadt nicht immer einig in der Frage der Eigentümerschaft. 2013 übernahm die kantonale Denkmalpflege das Dossier von der Kantonsarchäologie. Sie und das Stadtbauamt erstellten 2015, immerhin, für den nördlichen Teil des Stollensystems eine Zustandsanalyse und entwickelten einen Unterhaltsplan. In die neue Bau- und Nutzungsordnung (BNO) der Stadt Aarau haben die Meyerschen Stollen schliesslich, in Abweichung vom ersten Entwurf, auch Eingang gefunden, allerdings in unverbindlicher Form. Die im Bauinventar beschriebenen Stollen, heisst es in der BNO, seien «nach Möglichkeit zu erhalten». Jedenfalls sei die Wasserführung darin sicherzustellen. Bei einer verbindlicheren Formulierung hätte man wenigstens von einer Art kommunaler Unterschutzstellung sprechen können.