Grossprojekt im Aarauer Zelgli SVA plant Totalsanierung des Hauptsitzes.

2 Bilder 2 Bilder So soll der SVA-Hauptsitz nach der «Revitalisierung» aussehen. Neu soll es Balustraden (Balkone) aus einer Holzkonstruktion geben. Visualisierungen: Hildebrand Studios AG

Die Rede ist von einem tiefen zweistelligen Millionenbetrag. Auf Nachfrage heisst es: zwischen 10 und 50 Millionen Franken. Genauer könne man es jetzt noch nicht sagen, da es sich erst um Projektideen handle. Die Sozialversicherung Aargau (SVA) will gross in ihren sanierungs-bedürftigen Geschäftssitz im Aarauer Zelgli-Quartier (Ky-bur­gerstrasse) investieren. Vom heutigen Gebäude mit der bläulichen Fassade bleibt im Prinzip nur das Skelett aus den Betonstützen und den Decken stehen. Es gibt neu eine vor dieses Skelett gestellte Holzfassade, bestehend aus einem Ring aus Balkonen (Balustraden). Die oberirdischen Parkplätze sollen rückgebaut werden, damit mehr Grünfläche entsteht.

Der zweijährige Bau soll schon 2022 beginnen

Das ist die Idee des eben abgeschlossenen Studienauftragsverfahrens. Gestern wurde kommuniziert, dass das Zürcher Generalplanerteam Hildebrand Studios AG von den sechs Planerteams die überzeugendste Lösung entwickelt hat. Das Projekt trägt den Namen «Gartenhaus». «Das Siegerprojekt nutzt die bestehenden Gebäudestrukturen sowie natürliche Materialien wie zum Beispiel Holz und ermöglicht so einen ressour-censchonenden, zweckmässigen und ökonomischen Umbau», heisst es in einer Medienmitteilung. Auch die schöne Gestaltung des Freiraumes, der zentrale Eingang mit einer Piazza sowie die Schaffung von Grünflächen habe das Beur- teilungsgremium überzeugt. «Gleichzeitig bieten die neu entstehenden Arbeitswelten eine grosse Flexibilität und unterstützen das wirkungsvolle und effiziente Zusammenarbeiten der SVA-Mitarbeitenden optimal.» Die an der Kyburgerstrasse tätigen SVA-Angestellten werden künftig bei schönem Wetter auf den Balkonen (Balustraden) arbeiten können.

Die beiden bestehenden Gebäude sind aus den Jahren 1966 und 1995. Sie befinden sich mitten im Wohnquartier, aber in einer Zone für öffentliche Bauten. «Der Verkauf der Liegenschaften sowie deren Umnutzung zu Wohnzwecken waren deshalb keine Option», heisst es.

Es wird jetzt als Erstes ein Vorprojekt entwickelt. Die SVA hofft, schon 2022 mit dem Bau beginnen zu können. In der zweijährigen Bauphase müssen alle Angestellten in ein anderes Gebäude umplatziert werden. Die SVA (über 400 Mitarbeitende) ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Unternehmung. Sie kann – in Absprache mit dem Regierungsrat – eigenständig derartige Projekte auslösen. (uhg)