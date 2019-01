Mehrere AZ-Leser meldeten am Donnerstagabend eine Grossfahndung der Polizei rings um die Kettenbrücke, das Feuerwehrdepot und das Eniwa-Kraftwerk in Aarau. «Eine Frau wurde an der Erlinsbacherstrasse getötet, die Täterschaft ist noch flüchtig», bestätigte Kantonspolizei-Sprecher Roland Pfister am Freitagmorgen auf Anfrage.

Kurz nach 18 Uhr hörten Nachbarn eine nach Hilfe schreiende Frau, die blutüberströmt und schwer verletzt vor ihrer Haustüre am Boden lag. Die Nachbarn leisteten sofort erste Hilfe und alarmierten die Polizei.

Die 66-jährige Schweizerin wies zahlreiche Stichverletzungen auf und wurde ins Spital eingeliefert, wo sie jedoch noch am Donnerstagabend verstarb.

Die Täterschaft ist unbekannt und konnte unerkannt vom Tatort flüchten, ehe Drittpersonen vor Ort waren. Die sofort eingeleitete Grossfahndung der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Aarau blieb bislang ohne Erfolg.

Die Kapo sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zur Täterschaft machen können (Polizeikommando des Kantons Aargau Tel. 062 835 81 81).

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Kantonspolizei hat die kriminalpolizeilichen Ermittlungen eingeleitet.

Update folgt...