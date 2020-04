Grosser Run auf Gold: «Münzen Huber» stellt Verkauf des Edelmetalls ein – wegen zu grosser Nachfrage

Die Türe ist abgeschlossen. Aber Patrick Huber, «Münzen Huber», ist auch während der Coronakrise jeden Tag in seinem Laden an der Vorderen Vorstadt. Auf Voranmeldung darf er Kunden in der Münzen- und Edelmetallhandlung empfangen, das hat Huber beim Kanton abgeklärt. Als die AZ vorbeischaut, ist er aber alleine. Am Boden liegt ein Massband für den Abstand, das Desinfektionsmittel steht bereit. Patrick Huber schiebt eine Goldmünze über den Tisch: Jahrgang 1915, auf einer Seite der österreichische Kaiser Franz Joseph, auf der anderen ein Doppeladler und, tatsächlich, das Wort CORONAE, lateinisch für Krone. «Wir beschäftigen uns schon seit 28 Jahren mit dem Thema», scherzt Huber.

Arbeit hat «Münzen Huber» genug

28 Jahre, so lange betreibt Patrick Huber sein Geschäft, erst mitten in der Altstadt, heute an deren Rand. Er gehört zu jenen Kleinunternehmern, für die «Auszeit» ein Fremdwort ist. Nur einmal war er für eine Woche krankheitshalber abwesend – das Sydney-Virus hatte ihn ins Bett gezwungen.

Jetzt kommt ihm wieder ein Virus in die Quere und schrumpft den Umsatz auf ein Minimum. Patrick Huber trägt es mit Fassung. «Man muss die Zeit nutzen», findet er. «Es hat sich viel Arbeit angesammelt, die im normalen Alltag keine Priorität hatte – zum Beispiel müssen Münzen, die wir angeschafft haben, bewertet werden. Ich hätte damit noch monatelang genug zu tun.» Finanziell gesehen sei seine Anwesenheit im Laden allerdings momentan «nicht interessant». Zu wenig Kundschaft. «Die Leute gehen nur aus dem Haus, wenn sie müssen», konstatiert Huber. Dass er sein Geschäft weiter betreiben darf, hat er aber bewusst nicht beworben, «das ist wohl nicht opportun im Moment».