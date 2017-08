Ein Känguru-Sandwich aus Australien, Empanadas aus Argentinien oder eine Bier-Degustation? Beim Streetfood-Festival Aarau am kommenden Wochenende finden sich in der Aarauer Altstadt die unterschiedlichsten Essenskulturen wieder. An rund 55 Ständen werden von Freitag bis Sonntag Spezialitäten aus über 35 Ländern frisch zubereitet und serviert.

Doch im Vorfeld gibt es Ungereimtheiten. Die Essenstände sind nicht überall willkommen. Der Grund: Einheimische Gartenwirtschaften, die sich im Bereich des Eventareals befinden, müssen geräumt werden. So steht es auf dem Informationsblatt, das die Anwohner und ansässigen Gewerbebetriebe am 9. August in ihrem Briefkasten vorfanden. Signiert ist das Schreiben von Rolf Arnet, dem Geschäftsführer des Streetfood-Festival-Veranstalters Hannibal Events GmbH aus Aarburg. Bewilligt hat diese Massnahme die Stadt Aarau.

In einer Anfrage an den Aarauer Stadtrat wundert sich nun Einwohnerrätin Silvia Dell’Aquila über die Bewilligungspraxis: «Für Betriebe mit Gartenwirtschaft bedeutet diese Einschränkung eine grosse Umsatzeinbusse.» Auch die Kommunikation mit dem Veranstalter sei unschön. «Die Betroffenen wurden weder vorgängig informiert, noch wurde das Gespräch oder nach Alternativen gesucht», schreibt Dell’Aquila in ihrer Anfrage. «Ist dem Stadtrat bewusst, dass mit der vorliegenden Bewilligung des Streetfood-Festivals einheimische Gewerbetreibende massiv eingeschränkt werden und mit Umsatzeinbussen rechnen müssen?»