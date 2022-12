Grosse Ausstellung Aarau wird mit der neuen Messe «Glug 23» zum Mekka der Getränkehersteller Eigentlich als Kulturbühne konzipiert, taugt die Alte Reithalle auch für Gewerbeanlässe: Nach der Designmesse «In&out» folgt Anfang Februar nun die Ausstellung für Getränkeproduzenten «Glug 23». Sie wurde ins Leben gerufen unter anderem von der Gränicher Raben Brau.

Die Alte Reithalle in Aarau nach der Sanierung. Luca Zanier

Sie soll zum neuen nationalen Treffpunkt für Getränkeproduzenten werden, die Ausstellung «Glug 23». Am 2. und 3. Februar findet sie in der Alten Reithalle in Aarau statt – und ist bereits praktisch ausverkauft, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben.

85 Aussteller und Partner werden ihre Innovationen präsentieren. In der Bar im Stall sind Vorträge geplant. Das Ausstellerverzeichnis dieses ersten nationalen Treffpunkts beinhaltet einige Zulieferer. So seien von kleinen Firmen wie mobile Abfüllservices bis zu nationalen und internationalen Grössen vertreten, darunter Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und England.

An der «Glug 23» ist auch die Flaschenabfüllung ein Thema. zvg

Die «Glug» wurde ins Leben gerufen von Fritz Züger der Gränicher Raben Brau und Messeorganisator Christian Rudin von der Ruuf AG. Dies aus dem Bedürfnis der aufstrebenden Bier- und Getränkeproduzenten heraus, sich auszutauschen und über Technologien und Rohstoffe zu informieren. Angesprochen seien alle, vom Profi bis zum Selbstvermarkter.

So haben sich die Organisatoren dafür eingesetzt, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Getränkeproduktion an der Ausstellung vertreten ist: von den Rohstoffen über die Verarbeitung und Abfüllung, von Gebinden über die Auszeichnung bis zur Qualitätssicherung und Reinigung.