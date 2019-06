Noch sehr viel mehr Turnbegeisterte hätten sich die über zweistündige Finalissima gerne live im Stadion angeschaut. Die Nachfrage war enorm. Sie mussten mit einem Platz vor dem Fernseher Vorlieb nehmen, das SRF übertrug live. Und so begrüsste ETF-OK-Präsident und Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler bei seiner Ansprache auch alle Zuschauer zu Hause. «Grossartig, magnifique, fantastico» sei das Turnfest gewesen. Hürzeler kam aus dem Schwärmen kaum heraus. 68‘000 Sportler aus rund 2300 Vereinen hätten grosse Leistungen gezeigt. Den symbolischen Goldenen Turnfestkranz verlieh Hürzeler an die Aarauer Organisatoren. «Sie haben die Höchstnote verdient: 10,0!»

Doch natürlich wurden bei der Schlussfeier nicht nur die Offiziellen gefeiert, sondern auch die insgesamt 29 Turnfestsieger geehrt. Am lautesten tobte das Publikum erwartungsgemäss, als Oliver Hegi die Goldmedaille im Kunstturnen in Empfang nehmen durfte. Auch der TV Wangen erhielt warmen Applaus. Er schnappte dem TV Wettingen am Samstag im dreiteiligen Vereinswettkampf in einem Herzschlagfinale den vierten Turnfestsieg in Folge weg. Viele hätten sich im Heimspiel die Ostaargauer als Gewinner gewünscht, böse war man den Gästen aus der Innerschweiz aber nicht.

«Ein Turnfest, das in den Herzen weiterleben wird»

Man hält eben zusammen in Turnerkreisen, egal woher man kommt. Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl sprach von einer «grossen Turnfamilie» und würdigte den «Höhenflug, den das Schweizer Turnen erleben durfte».

Doch alles Schöne hat bekanntlich ein Ende. Und so wurde es auch Zeit, dass sich Aarau als Gastgeberstadt verabschiedete. «Wir haben uns wohl gefühlt bei euch», sagte Erwin Grossenbacher, Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbandes. Um zum Schluss das allergrösste Lob an die Aargauer Kantonshauptstadt auszurichten: „Es war ein Turnfest, das noch sehr lange in den Herzen aller weiterleben wird.“ Nicht wenige dürften bereits ungeduldig vorausblicken, wenn in sechs Jahren das nächste Eidgenössische ansteht. Die Verantwortlichen von «Lausanne 2025» stellten sich im Brügglifeld schon einmal mit aufblasbaren Weintrauben und olympischen Ringen vor.