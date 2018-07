«Inzwischen haben sich die Wirte und Besucher daran gewöhnt und die neuen Angebote entdeckt», sagt Marco Salvini, Präsident des Vereins Maienzugvorabend. Seither gibt es Live-Musik am Graben, auf dem Schlossplatz, an der Vorderen Vorstadt und in der Markthalle. Weg fällt die Bühne vor dem «Mr. Pickwick» am Graben.

Der musikalische Schwerpunkt liegt mit sechs Auftritten in der Markthalle. Letztes Jahr hatte der Verein Maienzugvorabend die Halle zur Bespielung ausgeschrieben; den Zuschlag für vier Jahre erhielt die Gruppe «FC Aarau Fans» mit Vertretern der Fanorganisationen «Affenkasten Tequila Front» und «Adler 86» sowie der Aarauer Event-Plattform Heartbeat Aarau. Das Ziel, regionalen Bands eine Plattform zu bieten, ist Programm: Leveyah (Nordic Blues), die Showtanzgruppe «Insieme Dance Crew», Reno Gabriel (Country Pop), Chili Mari (Hip-Hop), Selbstbedienung (Punkrock) und No Mute (Rock) – allesamt stammen sie aus der Region beziehungsweise aus der Solothurner Nachbarschaft.