Gränichen Gegenverkehr ausgewichen und in Mauer geprallt Bei dem Versuch einem entgegenkommendem Auto auszuweichen, prallte eine Autofahrerin in Gränichen gegen eine Mauer. Die Polizei sucht ein rotes Auto.

Bei dem Ausweichmanöver kam die Fahrerin von der Strasse ab. Kapo AG

Die Lenkerin eines schwarzen Mini war am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr in Richtung Teufenthal unterwegs. Auf der Hauptstrasse zwischen Gränichen und Teufenthal kam sie im Gebiet Bläien rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr sie die kleine Böschung hinab und prallte gegen die massiven Steinkörbe bei der angrenzenden Bahnlinie.

Eine Ambulanz brachte die Verunfallte zur Untersuchung ins Spital. Der Mini wurde stark beschädigt.

Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Kapo AG

Wie die 35-Jährige später der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei ihr zuvor ein unbekanntes rotes Auto weit in der Strassenmitte entgegenkommen. Dies habe sie veranlasst, nach rechts auszuweichen. Die Kantonspolizei in Kulm (Telefon 062/768'55'00) sucht daher die Person am Steuer des roten Wagens und Augenzeugen. (phh)

